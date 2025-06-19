صناديق ETF للبيتكوين في الولايات المتحدة تسجل تدفقات إيجابية لليوم الثامن رغم التوترات في الشرق الأوسط

تام شمس - الخميس 19 يونيو 2025 11:23 صباحاً - سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF) المعتمدة على السعر الفوري في الولايات المتحدة تدفقات إيجابية بقيمة 388.3 مليون دولار يوم الأربعاء، لتكمل بذلك سلسلة من ثمانية أيام متتالية من ضخ رؤوس الأموال، رغم حالة الذعر الأولية في الأسواق نتيجة الصراع بين إسرائيل وإيران.

تصدّر صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock وصندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المشهد، حيث سجلا تدفقات بقيمة 278.9 مليون دولار و104.4 ملايين دولار على التوالي، بحسب بيانات Farside Investors.

وأظهر التدفق القوي في 18 يونيو استمرار ثقة المؤسسات في السوق، إذ حافظ سعر البيتكوين (BTC) على استقراره في نطاق 105,000 دولار رغم التوترات المتجددة بين إيران وإسرائيل، وفقًا لمنصة التحليلات Santiment التي قالت في منشور على X:

"رغم الذعر الأولي، ظل البيتكوين في نطاق 104,000-105,000 دولار، مدعومًا بالتدفقات المستمرة إلى صناديق ETF وعدم تصاعد الأعمال العسكرية، مما يعكس النمط المعتاد: 'مخاطرة ثم استقرار' كما حدث في أزمات جيوسياسية سابقة."

وأوضحت Santiment أن هذا النمط يشبه إلى حد كبير رد فعل البيتكوين عند غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، والصراع بين إسرائيل وفلسطين في أكتوبر 2023، حيث انخفض سعر البيتكوين بنحو 7% قبل أن يستقر خلال أيام قليلة.

في الوقت نفسه، كان صندوق Bitwise Bitcoin ETF المُرمز (BITB) المنتج الوحيد الآخر الذي سجل تدفقات إيجابية في 18 يونيو بقيمة 11.3 مليون دولار، بينما لم تسجل صناديق ETF الصادرة عن ARK Invest وInvesco وFranklin Templeton وValkyrie وVanEck وWisdomTree أي تدفقات في ذلك اليوم.

صناديق Grayscale الوحيدة التي سجلت خسائر

شهد Grayscale Bitcoin Trust ETF المُرمز (GBTC) خروج 16.4 مليون دولار، بينما سجل صندوق Grayscale Bitcoin Mini Trust منخفض التكلفة تدفقات خارجة بقيمة 10.1 ملايين دولار..

التدفقات اليومية إلى صناديق ETF للبيتكوين بين 2 و18 يونيو. المصدر: Farside Investors

تسارع التدفقات إلى صناديق ETF للبيتكوين

بعد بداية بطيئة في الأشهر الأولى من عام 2025، تسارعت وتيرة التدفقات إلى صناديق ETF للبيتكوين بشكل لافت، مسجلة 11.2 مليار دولار منذ 17 أبريل.

لم تسجل سوى ثمانية أيام من التدفقات الخارجة منذ ذلك الحين، بينما ارتفع سعر البيتكوين من أقل من 85,000 دولار إلى 104,950 دولارًا.

صناديق ETF للإيثريوم تثبت حضورها

شهدت صناديق ETF للإيثريوم (ETH) تدفقات إيجابية لمدة 19 يومًا متتاليًا قبل أن تنكسر السلسلة في 13 يونيو، لكنها عادت بثلاثة أيام متتالية من التدفقات الإيجابية بين 16-18 يونيو، بما في ذلك أكثر من 19.1 مليون دولار يوم الأربعاء.

يتصدر iShares Ethereum Trust ETF المُرمز (ETHA) التابع لـ BlackRock المشهد، رغم تسجيله صافي تدفقات خارجة بقيمة 5.28 مليارات دولار، وفقًا لبيانات Farside Investors.

وقد سجل ETHA تدفقات إيجابية في جميع أيام التداول تقريبًا منذ 20 مايو، ولم يسجل أي تدفقات خارجة منذ 7 مايو.

وتأتي هذه التدفقات القوية في الوقت الذي تبنت فيه فرقة العمل المعنية بالكريبتو التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات نهجًا أكثر تعاونًا مع اللاعبين في القطاع، مع تأكيدها مؤخرًا أن عمليات التحصيص على مستوى البروتوكول لا تُعتبر معاملات أوراق مالية، مما قد يمهد الطريق أمام صناديق ETF للإيثريوم بخصائص تحصيص مستقبلاً.

المصدر: Crypto McKenna