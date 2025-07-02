تقرير “Glassnode”: حاملو البيتكوين على المدى البعيد يقودون موجة جني الأرباح!

أظهرت بيانات حديثة من “Glassnode” أن جني الأرباح على شبكة البيتكوين عاد للارتفاع بعد فترة من الهدوء، إذ بلغت الأرباح المحققة 2.46 مليار دولار في 30 يونيو، بينما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لسبعة أيام إلى 1.52 مليار دولار، متجاوزة متوسطه السنوي البالغ 1.14 مليار دولار، وإن بقي أقل من ذروته المسجلة في أواخر 2024 عند 4.5 مليار دولار.

تشير هذه الأرقام إلى زيادة في نشاط التوزيع على الشبكة، بقيادة المستثمرين طويلو الأمد.

حقق حاملو البيتكوين بين ثلاث وخمس سنوات أرباح بلغت 849 مليون دولار، يليهم من يملكونها بين سبع وعشر سنوات بـ485 مليون دولار، ومن تتراوح حيازاتهم بين سنة وسنتين بـ445 مليون دولار.

في المقابل، لم تتجاوز أرباح حاملي البيتكوين قصيري الأجل 6 مليون دولار.

وأكدت منصة “Sentora” أن المحافظ التي تحتوي على أكثر من 1000 بيتكوين، والتي تُصنّف كحيتان، تقوم بتقليص أرصدتها تدريجيا، في إشارة إلى إعادة توزيع وليس انسحاب.

وترى المنصة أن هذه الديناميكية تمثل نضج في السوق، قد يُسهم في تعزيز استقرار البيتكوين على المدى الطويل.

في هذه الأثناء، لا يزال سعر البيتكوين يتداول دون مستوى 110,000 دولار، في نطاق ضيق احتفظت به خلال الأسابيع الأخيرة.

