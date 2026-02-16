الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 صباحاً - التسجيل في الدعم السكني 1447

من هم المؤهلين للدعم السكني؟ كيف يمكن التسجيل في الدعم السكني؟ اهتم العديد من الأفراد بالاشتراك في واحدٍ من البرامج الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تدور حول منح المستفيدين دعمًا ماليًا للحصول على وحدات سكنية بامتيازات خاصة بعيدًا عن المبالغة في الأسعار التي قد لا يستطيعون سدّها، وعليه نقدم من خلال جريدة لحظات نيوز طريقة التقديم في دعم سكني.

التسجيل في الدعم السكني

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية بإصدار برنامج سكني، والذي يعتبر من برامج الدعم المميزة التي توفر للأفراد إمكانية الحصول على وحدات سكنية بصورة مُدعمة من الناحية المادية، هذا بعد تقديم طلب التسجيل بإجراء الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سكني “من هنا”. النقر على أيقونة تسجيل الدخول من أقصى يسار الصفحة الرئيسية. الضغط على تسجيل حساب جديد أو الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحد. تدوين رقم الهوية أو الإقامة. تحديد تاريخ الميلاد بالهجري. إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة ثم النقر على المتابعة. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة مرور خاص به. كتابة رقم الجوال ثم إدخال رمز التحقق المُرسل إليه لإتمام عملية إنشاء الحساب. الذهاب إلى الواجهة الرئيسية وفتح قائمة الخدمات. اختيار خدمة التحقق من حالة الاستحقاق من القائمة المنسدلة. قراءة الأحكام والشروط بتمعن ومن ثم النقر على أيقونة أوافق. الاطلاع على الإقرارات المعروضة جيدًا بعد ذلك يتم الضغط على المتابعة. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ثم التأكيد عليها. في حال كان صاحب الطلب مؤهل ففي تلك الخطوة يظهر إشعار يفيد بالأهلية ومن ثم الضغط على المتابعة. تعبئة المعلومات المالية من الدخل الشهري وغيره ثم النقر على تأكيد. يظهر إشعار بأن المعلومات تم تسجيلها بنجاح ويستطيع الشخص تصفح السوق العقاري بالضغط على الأيقونة.

شروط القبول في الدعم السكني

عقب التعرف على كيفية التقديم في الدعم السكني لا بد من الاطلاع على أبرز الشروط التي تجعل الطلب مؤهل في حال استيفائها وذلك عبر النقاط التالية:

يُشترط أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية والأصل وأن يكون مقيمًا في السعودية بصورة دائمة.

يجب أن يكون العمر 25 عامًا فأكثر فيما عدا بعض الحالات.

لا بد من عدم حصول صاحب الطلب على أي دعم خاص أو حكومي بهدف الحصول على سكن.

ألا يمتلك صاحب الطلب أو أيٍ من أفراد أسرته سكنًا مناسبًا أيًا كان نوعه وقت تقديم الطلب أو قبل عام من تقديمه، باستثناء السكن المفقود بسبب الحرائق أو السيول وغيرها من تلك الكوارث.

يُشترط ألا تزيد القدرة المالية للأسرة عن 5,000,000 ريال سعودي في هيئة أصول؛ إذ إن تلك القيمة هي المناسبة لشراء سكن مناسب.

إن التسجيل في الدعم السكني يعد بمثابة الخطوة الأولى التي تُقرّب مختلف الأشخاص من الحصول على دعم حكومتهم التي تسعى إلى جعلهم يعيشون حياة كريمة بكل ما أُوتيت من قوة، وذلك على الصعيد المادي، المعنوي، الوظيفي وبكل تأكيد السكني.