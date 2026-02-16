الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 صباحاً - تتعدد البطاقات الائتمانية في مصرف الراجحي وتتعدد المميزات المختلفة لكل نوع من تلك الأنواع المختلفة والتي تتناسب مع احتياجات كل عميل.

أنواع بطاقات الراجحي و مميزاتها: الفرق بين سيجنتشر وانفينت

هناك العديد من البطاقات الائتمانية في مصرف الراجحي هي:

هناك بطاقة سيجنتشر، والبطاقة الكلاسيك للحسم الشهري.

بالإضافة إلى بطاقة البلاتينية الحسم الشهري.

كذلك البطاقة البلاتينية، البطاقة الرقمية كاش باك وإنفينيتي، كذلك هناك SELECTIVE بطاقة – للسيدات مع بطاقة إنفينيتي الحسم الشهري.

مميزات بطاقة الراجحي البلاتينية

أما عن مميزات بطاقة الراجحي البلاتينية فهي:

تقوم بتسهيل الدخول إلى أكثر من 25 صالة انتظار حول العالم كله، كما يمكنك سحب نحو 30 % من الحد الائتماني سواء النقد الدولي أو المحلي.

كما يوجد مرونة بنحو 50 % من الحساب مع إمكانية الاطلاع على كشف حساب يكون شهري.

بالإضافة إلى برامج المكافآت والفوز بنحو أربع نقاط وذلك عند دفع ريال للشراء المحلي، أما الدولي خمسة ريالات ويمكنك تحويل النقاط إلى العديد من الخيارات التي تتناسب معك.

مميزات بطاقة فيزا الراجحي

يكون الحد الأدنى بالنسبة إلى المشتريات في خلال 60 يوما ولا تزيد عن 5000 ريال سعودي ولا تتعدى 10000 ريال.

بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قسيمة مشتريات بحوالي 300 ريال.

مميزات بطاقة إنفينيت

تكون بنحو 15 ألف ريال أما الحد للمشتريات لا يتعدى نحو 60 يوما ولا يزيد عن نحو 5100 مع الحصول على قسيمة شراء بنحو 300 ريال، ويكون المبلغ في بطاقة الراجحي الذهبية هو 20 ألف ريال ويتم إضافة مبلغ 1000 ريال