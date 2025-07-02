بينانس تُدخل تعديلات جديدة قد تؤثر على متداولي العملات البديلة

أعلنت منصة بينانس عن إضافات وتعديلات في برنامجها، شملت إدراج عملتي NEWT وSAHARA كأصول قابلة للإقراض ضمن خدمة قرض VIP، المخصصة للعملاء ذوي الملاءة العالية والمؤسسات، مع توفير شروط مرنة وأسعار فائدة تنافسية.

ورغم أن إدراج العملات الرقمية على منصة كبرى عادة ما يعزز قيمتها السوقية، إلا أن العملتين سجلا تراجع ملحوظ؛ حيث انخفض سعر العملة الرقمية NEWT بنسبة 7% وSAHARA بنسبة 11% خلال آخر 24 ساعة.

في ذات السياق، أعلنت بينانس عن إيقاف أزواج التداول الفوري التالية في 4 يوليو:

ACT/EUR و FIO/BTC و TNSR/FDUSD وTST/FDUSD.

نبهت بينانس المستخدمين إلى ضرورة إلغاء أو تعديل روبوتات التداول الخاصة بهم لتفادي الخسائر.

تؤدي قرارات الشطب عادة إلى تراجع السيولة والتعرض وتقويض الثقة في العملات الرقمية المتأثرة.

وقد تراجع سعر العملة الرقمية FIO بنسبة 8% عقب الإعلان، وسط توقعات بانخفاض إضافي في حال إنهاء الدعم الكامل.

تاريخيا، شهد السوق تراجعات حادة بعد قرارات مماثلة من بينانس، كما حدث في أبريل الماضي عندما شُطبت عدة عملات رقمية، وتعرضت عملات مثل CREAM لانخفاضات تجاوزت 60%.

