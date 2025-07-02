منصة الكريبتو Nexo تطلق شراكة استراتيجية مع موانئ دبي العالمية

أعلنت منصة Nexo، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، عن توقيع اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع جولة موانئ دبي العالمية، لتصبح الشريك الرسمي للأصول الرقمية والثروات حتى عام 2027.
تهدف الشراكة إلى تعزيز الحضور المؤسساتي لشركة Nexo في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من خلال التفاعل مع جمهور عالمي يتمتع بالثروة والخبرة المالية.
الإعلان تضمن أيضا الشراكة لإقامة مسابقة غولف احترافية كبرى.
ستبدأ الشراكة بإطلاق “بطولة Nexo” في أغسطس 2025، والتي ستُقام في “أبردينشاير”، اسكتلندا، كحدث رئيسي ضمن جدول الجولة.
وتشمل الفعاليات التي ستدعمها Nexo بطولات مرموقة مثل “جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة”، و”بي إم دبليو بي جي إيه”، و”بطولة أبوظبي”، و”بطولة بيتفريد البريطانية للماجستير”، وختام الموسم في دبي.
أكدت Nexo أن هذه الشراكة تعكس فلسفتها المشتركة مع عالم الغولف، من حيث الانضباط والدقة والأداء طويل الأمد، بينما أشار مسؤولو الجولة إلى توافق رؤية Nexo الابتكارية مع تطلعاتهم العالمية.
من المقرر أن تقدم Nexo تجارب ضيافة مخصصة وعلامة تجارية استراتيجية على أرض الملاعب، بما يعكس التزامها بتقديم خدمات عالية القيمة وبناء ثروة رقمية مستدامة.
