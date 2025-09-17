سعر البيتكوين يلامس أعلى مستوى له منذ أربعة أسابيع قبيل قرار الفائدة الفيدرالي

سجل سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ ليلامس مستوى 117,000 دولار ويصله مرتين خلال الساعات الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 23 أغسطس.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف إلى مستوى 116,700 دولار صباح الأربعاء إلا أن العملة سجلت مكاسب يومية بلغت نحو 1.5%، ونمو أسبوعي بحوالي 5%.

يأتي هذا الأداء في وقت يترقب فيه السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يُتوقع أن يبدأ بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

من شأن هذا القرار أن يعزز السيولة في الأسواق ويفتح الباب أمام دورة تيسير نقدي جديدة، وهو ما اعتاد أن يدعم الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

توقعات المحللين وحركة السوق:

أشار الخبير الاقتصادي “أليكس كروجر” إلى أنه يترقب تخفيض متساهل للفائدة، مؤكدا أن موقفه المتفائل تجاه الأسهم والبيتكوين لم يتغير.

Ready for a dovish cut tomorrow despite a lot already priced in by rates markets.



Write-ups coming up, on the FOMC and the economy, Though my market views have not changed much. I'm bullish on equities, and bitcoin. The market often forgets how much BTC can move due to recency… pic.twitter.com/xgTX0uuPpx — Alex Krüger (@krugermacro) September 16, 2025

وعلّق بالقول:

غالبا ما ينسى السوق مدى حساسية البيتكوين لتحولات السيولة، بسبب انحياز الذاكرة للأحداث الأخيرة.

من جانبه، أشار موقع “آش كريبتو” إلى أن تخفيضات الفائدة عادة ما تدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من الأصول منخفضة المخاطر مثل أذون الخزانة، متجهة نحو الأصول عالية العائد مثل العملات المشفرة، لافتا إلى أن السيولة المتزايدة قد تسرّع صعود البيتكوين والعملات البديلة، خاصة مع وجود محفزات مثل موافقة صناديق الاستثمار المتداولة، وسياسات تنظيمية أكثر وضوحا.

أعاد المحلل “سايكوديليك” التذكير بأن آخر خفض للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى تدفق قوي في السوق، في حين لفت “آرثر هايز”، المؤسس المشارك لمنصة “BitMEX”، إلى النقاش الدائر حول التفويض الثالث للفيدرالي وضبط منحنى العائد، سيكون بمثابة تحول محتمل يصب في مصلحة البيتكوين.

ضعف الدولار يعزز الاتجاه الصعودي:

من جهة أخرى، فإن تزايد السيولة عادة ما يضعف الدولار الأمريكي، ما يدفع بالمستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة للتحوّط، وتعتبر البيتكوين من أبرز هذه الأدوات في ظل اعتبارها ذهب رقمي.

وقد انخفض مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 12% منذ بداية العام.

وفي تصريحات لتلفزيون CNBC، أشار “توم لي” من “Fundstrat” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قادر على إرجاع الثقة من خلال بدء دورة خفض للفائدة، معتبرا أن هذا سيساهم في تحسن حقيقي بالسيولة.

ويتوقع “لي” أن تحقق البيتكوين والايثيريوم أداء قوي خلال الربع الرابع من العام الجاري.

