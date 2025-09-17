محلل يُحذّر من تكرار دورة 2021! ويرى أن البيتكوين وصل بالفعل لذروته؟

بدأ حاملو البيتكوين على المدى الطويل (LTH) وللمرة الثالثة في هذه الدورة بإعادة توزيع عملاتهم، في سلوك يعيد إلى الأذهان ذروة 2021.

Bitcoin long-term holders are distributing tokens back into the market for the 3rd time this cycle.



What's more interesting is what we can learn from the initial distribution phase in each cycle and how that impacted price action at the *end of the cycle.*



In the '21 cycle, LT… pic.twitter.com/99pWYCG4zK — Michael Nadeau | The DeFi Report (@JustDeauIt) September 15, 2025

حينها، خفضت هذه الفئة عرضها بنسبة 13.5% قبل أن تبلغ البيتكوين ذروتها في أبريل، وهو ما يعتبره المحلل “مايكل نادو” الذروة الحقيقية للدورة، بخلاف قمة نوفمبر التي كانت مدفوعة بإعادة تموضع، لا بتدفقات جديدة.

في الدورة الحالية، خفّض حاملو البيتكوين على المدى الطويل ما يملكونه بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من 2025، تلتها مرحلة تجميع مشابهة لما بعد أبريل 2021.

لكن بخلاف ما سبق، لا تزال مشاركة حاملي المدى القصير (STH) ضعيفة، ما قد يحدّ من الزخم الصعودي.

تشير بيانات “Glassnode” إلى هشاشة السوق رغم تعافي بعض المؤشرات.

فمؤشر RSI يشير إلى ذروة شراء، لكن ضعف أحجام التداول واستمرار ضغط البيع يعكس تراجع القناعة.

كما أظهرت العقود الآجلة والخيارات نشاط مرتفع، لكن دون دعم قوي من التمويل أو التحوط، مما يزيد من احتمالية التقلبات.

على الشبكة، انخفض عدد العناوين النشطة، بينما ارتفعت التحويلات، في دلالة على تحركات رأسمالية دون نمو في قاعدة المستخدمين.

وتراجع الضغط على الشبكة يعكس فتور الطلب، رغم أن المستثمرين يحققون أرباح، إلا أن وتيرة جني الأرباح تُشير لاحتمال بلوغ السوق مرحلة تشبع مؤقت.

