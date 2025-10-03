الساحرات على Etsy يمكنهن تحويلك إلى مليونير كريبتو مقابل 73 دولارًا فقط

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - تحولت "ساحرات Etsy" إلى ظاهرة ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، حيث يقدمن كل شيء من تعاويذ الحب إلى المساعدة في جذب الشهرة. لكن هل تعلم أنه بإمكانهن على ما يبدو مساعدتك أيضًا لتصبح مليونيرًا في العملات المشفرة؟

ممارسة السحر، التي كانت يومًا ما تُعاقب بالحرق أو حتى بدفع الساحرة من فوق جرف، أصبحت الآن حديث تيك توك. منصة التسوق الإلكتروني Etsy، التي تسمح ببيع المنتجات اليدوية مثل القبعات الصوفية والأطواق المخصصة للكلاب، أصبحت أيضًا مركزًا لعالم التعاويذ رغم حظرها الرسمي لخدمات "الميتافيزيقا".

اصنع ثروة مع تعويذة واحدة فقط

إحدى القوائم التي رصدتها Cointelegraph تعرض "تعويذات كريبتو مخصصة"، توصف بأنها "طقس قوي لتحقيق الازدهار يجمع بين التوافق الروحي" واستثمارات المشتري في العملات المشفرة.

النص الترويجي يقول:

"هل أنت مستعد لتعزيز محفظتك من العملات المشفرة وجذب ازدهار لا يمكن وقفه؟ هذه التعويذة مصممة لتجذب المال، تضاعف طاقتك، وتُحاذي نجاحك الاستثماري مع تدفق الوفرة."

العروض تبدأ من 20 دولارًا للتعويذات الأساسية، بينما يحتاج الباحثون عن "عائدات أكبر" إلى دفع 42 دولارًا للحصول على تعويذة متقدمة، أو 73 دولارًا لتعويذة "المليونير الكريبتو".

التفاصيل تبقى غامضة، إذ يذكر البائع أنه سيساعد في "جذب الوفرة" وربط طاقة المشتري بتدفق الازدهار في أسواق الكريبتو، لكن من دون تحديد إطار زمني. كما يضيف تنويهًا واضحًا:

"كل القراءات من أجل التوجيه الروحي والترفيه. لا يمكن ضمان النتائج."

صورة ترويجية من قائمة تعويذة الكريبتو. المصدر: Etsy

العروض لا تقتصر على السحر فقط، بل هناك أيضًا بائعون يقدمون خدمات مثل "بطاقات أوراكل البيتكوين" لقراءة المستقبل، والتي يزعم أنها مصنوعة بـ "السحر والحب وروح الكريبتو".

خدمة أخرى تُسمى "طقس ثروة الدوجكوين" لا تتضمن شرحًا واضحًا، لكنها تبدو وكأنها تستعين بالشموع والكريستال في فيديو لتجهيز الأجواء قبل إلقاء التعويذة، وتشمل أيضًا صورًا قابلة للتحميل تحمل عبارات إيجابية.

بطاقات "أوراكل البيتكوين". المصدر: Etsy

لم يفُت الأمر على مجتمع الكريبتو، حيث سارع البعض للسخرية. ففي منشور على منتدى r/bitcoin، كتب مستخدم يُدعى "spacticity" أنه دفع لإحدى ساحرات Etsy كي تُلقي تعويذة تضمن وصول سعر البيتكوين إلى 200,000 دولار بحلول يناير 2027.

وأضاف:

"أخبرتها أنه لا بأس إن ارتفع السعر أكثر قبل ذلك، لكن المهم أن يرتفع. أشعلت شمعة واستخدمت ماء القمر أو شيء من هذا القبيل، لا أعرف التفاصيل. هذا مضمون 100% ولا يمكن أن يفشل، لذا تأكدوا من الشراء الآن ما دمتم تستطيعون."

منشور تعويذة سعر البيتكوين على r/Bitcoin في منصة Reddit. المصدر: Reddit

من يدفع مقابل السحر على Etsy؟

هذه العروض الفريدة جزء من اتجاه أوسع على المنصة، حيث يقدم مئات البائعين تعاويذ لجذب المال، أو الحظ الجيد في الحب، أو حتى الطقس الجميل.

بعض الحسابات الجديدة لديها مبيعات قليلة، بينما الحسابات الأقدم لديها آلاف المبيعات وتقييمات بين 4.5 و5 نجوم.

أحد المتاجر على المنصة يُدعى "NaturalisticBlessing"، ويقدم أيضًا خدمات مثل قراءة الكف، حقق 120,000 عملية بيع خلال أربع سنوات فقط، بسعر متوسط يبلغ 18 دولارًا للعنصر الواحد.