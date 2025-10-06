إيلون ماسك يعلن عن إطلاق "Grokipedia" خلال أسبوعين لمواجهة "الأكاذيب" و"أنصاف الحقائق"

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركته للذكاء الاصطناعي xAI ستطلق النسخة التجريبية المبكرة من منصتها المنافسة لـ"ويكيبيديا" خلال أسبوعين، واصفًا الخدمة بأنها الردّ على "الأكاذيب" و"أنصاف الحقائق".

وردّ ماسك على منشور حول المنصة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "Grokipedia" عبر منصة X (تويتر سابقًا) يوم الأحد، قائلاً إن "النسخة 0.1 التجريبية المبكرة" ستُطرح خلال أسبوعين.

صورة: إيلون ماسك يعلن عن موعد إطلاق النسخة التجريبية من Grokipedia. المصدر: Elon Musk

كان ماسك قد أعلن لأول مرة في 30 سبتمبر أن شركة xAI تعمل على تطوير Grokipedia، قائلاً إنها "ستمثل تحسينًا ضخمًا على ويكيبيديا"، مضيفًا أن "هذه خطوة ضرورية نحو هدف xAI المتمثل في فهم الكون".

ولم يُكشف بعد عن تفاصيل كثيرة حول المشروع، لكن ماسك صرّح سابقًا بأن Grokipedia ستكون بمثابة "مستودع معرفة مفتوح المصدر".

يبدو أن فكرة Grokipedia وُلدت خلال فعالية استضافها The All-In Podcast في سبتمبر، حيث أوضح ماسك أن روبوت الدردشة Grok يفحص مجموعة واسعة من المصادر مثل مقالات ويكيبيديا والوثائق وملفات PDF للتحقق مما إذا كانت المعلومات صحيحة أو "جزئية" أو زائفة أو ناقصة.

وأضاف أن Grok سيُعيد كتابة المعلومات بطريقة تعبّر عمّا يعتبره "الحقيقة الكاملة". عندها اقترح المذيع المشارك ديفيد ساكس على ماسك أن يطلق خدمة تحمل اسم "Grokipedia"، فأجابه ماسك بأنه سيتحدث مع فريقه حول الأمر.

ماسك في خلاف دائم مع ويكيبيديا

دخل مؤسس "تسلا" في سجال طويل مع ويكيبيديا، منتقدًا المنصة عدة مرات بدعوى أنها تنشر معلومات مضللة، وتتبنّى سياسات تحرير منحازة لليسار، وتفرض رقابة على بعض المعلومات.

وفي أكتوبر 2023، ذهب ماسك إلى حدّ القول إنه سيدفع للمنصة مليار دولار إذا غيّرت اسمها إلى "Dikipedia"، في إشارة ساخرة إلى ما وصفه بالتحيّز الأيديولوجي للمنصة خلال حملات جمع التبرعات.

وقد أعاد مؤخرًا التذكير بتلك المزحة في تعليق على منشور لرأسمالي المخاطر تشاماث باليهابيتيا الذي قال إن "ويكيبيديا عملية نفسية ضخمة (massive psyop)".

صورة: إيلون ماسك يهاجم ويكيبيديا مجددًا. المصدر: Elon Musk

جدل مستمر حول ويكيبيديا

نظرًا للطابع التعاوني لمحتوى ويكيبيديا، فقد كانت المنصة محورًا لعدد كبير من الجدل على مرّ السنين كثير منها موثّق على الموقع نفسه.

إحدى القضايا التي أعادت النقاش مؤخرًا إلى الواجهة كانت مقابلة أجراها الإعلامي تاكر كارلسون مع مؤسس ويكيبيديا المشارك لاري سانغر في 30 سبتمبر.

وخلال المقابلة، قال سانغر الذي غادر المشروع عام 2002 إن هناك "موسوعة أكاديمية جادة حول المسيحية غير مسموح بوجودها على ويكيبيديا"، مشيرًا إلى وجود قائمة بالمصادر الممنوعة والمفضّلة على المنصة.

وأضاف: "هناك جيش من الإداريين بالمئات يقومون بحظر المستخدمين الذين يختلفون معهم أيديولوجيًا باستمرار".

أشار ماسك إلى أن خطط شركته xAI لا تتوقف عند Grokipedia، إذ تنوي الشركة دخول عالم الألعاب أيضًا.

وفي إعادة تغريدة يوم الأحد، كتب ماسك أن "استوديو ألعاب xAI سيُصدر لعبة رائعة تُنشئها الذكاء الاصطناعي قبل نهاية العام المقبل".