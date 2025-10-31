ترقب إطلاق صندوق ETF XRP الشهر المقبل: التفاصيل

حدّثت شركة “Canary Capital” ملف صندوق ETF XRP المتداول الفوري لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأزالت تعديل التأجيل، ما يُشير إلى إمكانية إطلاق الصندوق بحلول 13 نوفمبر، ما لم تُبدِ الهيئة أو بورصة ناسداك اعتراضا خلال فترة العشرين يوم القانونية.

وكانت “Canary” قد اتبعت الإجراء ذاته مع صندوق SOL، الذي بدأ تداوله مؤخرا، ما يعزز التوقعات بطرح صندوق XRP قريبا.

ويرى مراقبون أن هذا النوع من الإطلاقات “التلقائية” يلقى دعم داخل الهيئة، خاصة في ظل الإغلاق الحكومي الجزئي.

يتوقع “مات هوجان”، من “Bitwise”، أن يتحول صندوق XRP إلى منتج استثماري بمليارات الدولارات خلال أشهر، وهو رأي أيده “نيت جيراسي” من “Nova Dius Wealth”.

بالنسبة لسعر XRP فبدوره حافظ على أداءه الإيجابي نسبيا، مقترب من 2.50 دولار، رغم تصحيح السوق الأخير.

ويشير المحلل “CW” إلى وجود مقاومات رئيسية، مؤكدا أن تجاوزها قد يفتح الباب لسعر العملة نحو مستوى 3 دولار.

