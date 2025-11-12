تقرير يُشير إلى أن صندوق XRP الفوري قد يُطرح في السوق هذا الأسبوع بعد إيداع Canary Capital لوثائق رئيسية

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 02:52 مساءً - قد يُطرح أول صندوق استثماري متداول في البورصة (ETF) مقره في الولايات المتحدة ويحتفظ مباشرة بعملة XRP في السوق بحلول يوم الخميس، وذلك بعد أن قدّمت شركة الاستثمار في الأصول الرقمية Canary Capital مستندات أساسية لإطلاق الصندوق.

قال إيريك بالشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار في بلومبرغ، يوم الثلاثاء إن شركة Canary قدّمت نموذج 8-A إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مساء الاثنين، وهو نموذج إلزامي يجب تقديمه قبل إدراج الأوراق المالية في البورصة.

وأضاف بالشوناس أن هذا الإجراء “يشير إلى احتمال الإطلاق غدًا أو الخميس”، موضحًا أن الصناديق الخاصة بعملة Hedera المُرمزة (HBAR) تم إطلاقها في اليوم التالي مباشرة لتقديم النموذج نفسه.

وقال: “ليس الأمر مؤكدًا بعد، لكن جميع المتطلبات يتم استكمالها. تابعوا المستجدات.”

من جانبها، ذكرت إلينور ترينت، مراسلة شؤون العملات المشفرة، أن إيداع Canary يُعد “الخطوة النهائية قبل أن يصبح الصندوق ساري المفعول عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي يوم الأربعاء بعد مصادقة ناسداك على الإدراج.”

وأضافت: “بمجرد حدوث ذلك، يتم تجاوز العقبة الأخيرة، وسيكون أول صندوق XRP فوري جاهزًا للإطلاق صباح الخميس عند افتتاح السوق.”

رغم وجود منتجات استثمارية أخرى قائمة على XRP في الولايات المتحدة، إلا أن صندوق Canary مميز لأنه مُسجّل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، ما يسمح له بالاحتفاظ مباشرة بعملة XRP، بخلاف الصناديق الأخرى التي تستثمر في شركات خارجية تمتلك الأصل الرقمي نفسه.

موجة من صناديق XRP على الطريق

تزايدت توقعات مجتمع XRP خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث يُنظر إلى إطلاق أول صندوق فوري للعملة كخطوة فارقة في مسارها الاستثماري.

ومع قرب استئناف عمل المؤسسات الحكومية، يُتوقع أن تُفتح الأبواب أمام مجموعة جديدة من صناديق الاستثمار المشفرة لدخول السوق قريبًا.

إلى جانب Canary، تُظهر سجلات شركة الإيداع والمقاصة الأمريكية (DTCC) أن هناك عدة صناديق XRP فورية أخرى قيد الإعداد، تشمل شركات مثل:

21Shares، ProShares، Bitwise، Volatility Shares، REX-Osprey، CoinShares، Amplify، وFranklin Templeton.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، ارتفع سعر XRP بنسبة 10% خلال الأيام السبعة الماضية ليصل إلى 2.40 دولار وقت كتابة الخبر.