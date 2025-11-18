Grab توسّع نشاطها في العملات المستقرة عبر محفظة StraitsX Web3 وخدمات تسوية مبتكرة

تام شمس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:46 مساءً - تتجه Grab، أكبر تطبيق فائق في جنوب شرق آسيا، خطوة أعمق نحو بنية العملات المستقرة من خلال اتفاق استكشافي جديد مع StraitsX، وهي جهة سنغافورية مُصدِرة للعملات المستقرة.

أعلنت الشركتان يوم الثلاثاء توقيعهما مذكرة تفاهم (MOU) تهدف إلى تطوير طبقة تسوية تعتمد على تقنيات Web3، وتدمج محافظ الأصول الرقمية، والمدفوعات القابلة للبرمجة، وآليات المقاصة القائمة على العملات المستقرة داخل التجارب اليومية للمستخدمين.

وفي حال حصول المشروع على الموافقات التنظيمية وتنفيذه، سيُمكّن النظام مستخدمي Grab من الاحتفاظ بالعملات التي تُصدرها StraitsX مثل XSGD وXUSD وصرفها مباشرة داخل التطبيق المتاح في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والفلبين وكمبوديا وميانمار.

وبفضل الانتشار الواسع لـGrab في منطقة جنوب شرق آسيا، قد يُحدث هذا التحرك تغييرًا كبيرًا في طريقة عمل المدفوعات الاستهلاكية عبر الحدود في المنطقة.

قال تيانوي ليو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StraitsX، إن “جنوب شرق آسيا تُعد واحدة من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في العالم، لكن المدفوعات ما تزال مجزأة ومكلفة”، مضيفًا أن هذا التعاون سيسرّع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

يُذكر أن تطبيق Grab في الفلبين يتيح شحن الرصيد باستخدام العملات المشفرة والعملات المستقرة. المصدر: تطبيق Grab

يتيح تطبيق Grab في الفلبين شحن الرصيد باستخدام العملات المشفرة والعملات المستقرة. المصدر: تطبيق Grab

تاريخ Grab مع العملات المستقرة

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها Grab مجال العملات المستقرة؛ فقد اختبرت الشركة سابقًا مكافآت قائمة على البلوكشين، وتعاونات مع محافظ Web3، إضافة إلى تجارب محدودة لقياس جاهزية المستخدمين.

في عام 2023، دخلت Grab في شراكة مع Circle، مُصدِرة العملات المستقرة، لتجربة خدمات Web3 للمستخدمين في سنغافورة، ما مكّن المستخدمين من إعداد محفظة بلوكشين، وكسب المكافآت، واستخدام قسائم NFT.

وفي عام 2024، بدأت Grab بالسماح للمستخدمين بشحن محافظ GrabPay باستخدام العملات المشفرة والعملات المستقرة.

وفي 6 مايو، تعاونت Grab مع Natix وهي شبكة بنية تحتية مادية لامركزية (DePIN) تعمل على Solana لدمج تقنيات رسم الخرائط القائمة على البلوكشين مع أجهزة التصوير وتقنيات رسم الخرائط لدى Grab.

وبرغم أن Grab ليست جديدة على مجال العملات المستقرة والبلوكشين، إلا أن هذه الصفقة تمثل انتقالًا إلى مستوى يتجاوز تجاربها السابقة. فهي تعكس طموحًا أوسع يتمثل في اختيار نظام تسوية على السلسلة يمكن أن يشكل البنية الأساسية لأسواقها الرئيسية.

وبدلًا من مجرد استخدام العملات المستقرة، تبحث Grab في سؤال أكثر جوهرية: أي بنية تحتية للعملات المستقرة يجب أن تعتمد عليها تدفقات المدفوعات المستقبلية؟

قال كيل جاي ليم، رئيس قطاع Grab Financial، إن الشركة ترى إمكانات لِتقنيات Web3 في تحسين المدفوعات الاستهلاكية عبر الحدود مع الحفاظ على تجربة ملموسة ومألوفة للمستخدمين. وأضاف أنهم سيعملون مع StraitsX على معالجة بعض هذه التحديات لفائدة التجار والمستهلكين.

تنفيذ أوسع لتقنيات Web3 داخل تطبيق Grab

يقع في صميم المقترح إنشاء محفظة Web3 مدمجة داخل تطبيق Grab، تتيح للمستخدمين إجراء مدفوعات عبر الحدود، والتحويل بين العملات الورقية والعملات المستقرة، واستلام الأموال من محافظ Web3 خارجية.

وسيحصل التجار بدورهم على محافظ متوافقة مع Web3 توفر أدوات تسوية قابلة للبرمجة، وإدارة خزينة على السلسلة، وتسوية فورية، بما قد يخفض الرسوم مقارنة بشبكات البطاقات ويقلل تحديات السيولة.

ورغم أن المبادرة تبدو واعدة، فإنها تعتمد على الموافقات التنظيمية في الدول التي تعمل فيها Grab، حيث تختلف أطر الإشراف على العملات المستقرة والأموال الإلكترونية والأصول الرقمية من سوق لآخر.

ومع ذلك، يبقى الهدف واضحًا: بناء طبقة تسوية مت互operable تستبدل التدفقات الحالية المجزأة وعالية التكلفة للمدفوعات عبر الحدود.