شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تكريم العلماء والقراء والمبتهلين المساهمين فى فعاليات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكريم جميع العلماء والقراء والمبتهلين والإعلاميين الذين أسهموا في فعاليات الشهر الكريم عقب عطلة عيد الفطر تقديرا لجهودهم التي أضفت على أيام وليالي رمضان روحا متفردة.

وكان قد أكد أن المساجد تشهد حالة إيمانية فريدة وغير مسبوقة، وأن أمور الدعوة والمساجد وما بها من فعاليات تسير بصورة ممتازة، مشيدًا بالحالة الفريدة التي صنعتها القنوات الفضائية بالتليفزيون المصري وقنواته، والمتحدة للإعلام ممثلة في قناتي الحياة والناس اللتين تنقلان صلاة العشاء والتراويح والابتهالات والملتقيات الفكرية والثقافية، مؤكدًا أن الإعلام المرئي هذا العام والعام الماضي قد ساهم في خلق حالة إيمانية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى الجهود الاستثنائية للإعلام المسموع والمقروء.

مؤكدًا أن ما تم في المساجد لاقى إقبالًا جماهيريًّا غير مسبوق، حيث تم إضافة قراءة ورش بصلاة التهجد بمسجد الإمام الحسين، مع الاستعانة بكبار القراء والمبتهلين، في العديد من المساجد من ذلك المسجد الجامع الكبير بمدينتي ومسجد الرحمن بالرحاب ومسجد السيدة نفيسة ومسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة ومسجد المهند ومسجد حسن الشربتلي ومسجد عبد العظيم لقمة ومسجد د. شوقي المتيني ومسجد الصديق بشيراتون ومسجد بلال بن رباح بالمقطم ومسجد شريف بالمنيل ومسجد الفتح برمسيس ومسجد الاستقامة بالجيزة ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط، ومسجد الفتح بالزقازيق، والمسجد الأحمدي بطنطا والمسجد الإبراهيمي بدسوق وغيرها من المساجد الكبرى، حتى شهد القاصي والداني بأن رمضان بالمساجد هذا العام غير مسبوق، ولا تقل الكثافة في هذه المساجد عن الكثافة في مسجد الإمام الحسين.