نشرة منتصف الليل| أمطار على هذه المناطق.. وتوجيه لشاغلي العقارات المتعارضة مع القطار الكهربائي السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

توجهوا للحي فورا.. تحذير عاجل لشاغلي العقارات المتعارضة مع القطار السريع

أصدر حي حلوان، كشفًا بأسماء شاغلي العقارات المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع.

ويشمل كشف الأسماء، المرحلة الثانية بمنطقة عرب أبو دحروج بكفر العلو في حلوان والذين لم يتقدموا بطلبات رغبات لرئاسة حي حلوان حتى الآن.

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أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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جهاز المنصورة الجديدة ينفي تخصيص أي قطع أراض لإقامة "مجمعات سكنية"

نفى جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، تخصيص أي قطع أراض بنشاط مجمعات سكنية "كمبوند" بالمرحلة الثانية بالمدينة، حتى الآن، لأي مستثمر أو شركة من شركات التطوير العقاري، وذلك رداً على استفسارات المواطنين حول وجود مشروعات سكنية بالمرحلة الثانية بالمدينة.

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لفت أنظار العالم.. من هو الملياردير الذي أقام حفل زفافه بالأهرامات

لفت حفل زفاف الملياردير الأمريكي Ankur Jain، وعارضة الأزياء Erika Hammond، في منطقة الأهرامات، أنظار حيث استمرت مراسم الزفاف 4 أيام في العديد من المناطق الأثرية بالقاهرة.

Ankur Jain هو أمريكي من أصول هندية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bilt Rewards وKairos، وهو أول برنامج يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل.

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