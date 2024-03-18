الخليج اليوم .. ديلي ميل: تركي آل الشيخ الرجل الذي يقف وراء نزالات الملاكمة السعودية الكبرى

الرياض - كتب موسى القحطاني - سواء كنت من محبي رياضة الملاكمة التي تنتشر بسرعة في المملكة العربية السعودية أم لا، فإن الاستثمار من الشرق الأوسط قد غير هذه الرياضة إلى الأبد وهناك رجل واحد في قلب كل ذلك، إنه تركي آل الشيخ الذي كان خلف معركة "نزال الأسوأ"، و"الضربة القاضية"، و"حلقة النار" إلى جانب عروض الفيديو الترويجية بأسلوب هوليوود، وفقا لما ورد بتقرير لصحيفة ديلي ميل Daily Mail البريطانية.

وعندما تشاهد المؤتمرات الصحافية، وعمليات قياس الوزن، والمقابلات التي يشارك فيها أمثال أنتوني جوشوا، وتايسون فيوري، وفرانسيس نجانو في السعودية، فحتماً ستلاحظ تواجد تركي آل الشيخ.

ويُنظر إليه على أنه العقل المخطط لتجميع هذه المباريات الضخمة بسرعة والتي تتصف بالمفاوضات المطولة والصعبة.

وبحسب التقرير، كان اجتهاده في الملاكمة بمثابة هدية لعشاق الملاكمة، الذين ابتهجوا برؤية صراعات ملحمية مثل "حدث يوم الحساب" الذي جمع جوشوا، وديونتاي وايلدر، وجوزيف باركر، ودانيال دوبوا، وجاريل ميلر، وفيليب هرجوفيتش، وأوتو والين.

وبحكم رئاسته لهيئة الترفيه السعودية، أصبح مسؤولاً عن "موسم الرياض"، ذلك المهرجان الرياضي والثقافي الذي يهدف إلى جلب الأحداث الرياضية والترفيهية الكبيرة إلى المملكة العربية السعودية.

وكان أحد الأحداث الرياضية الكبرى الأولى التي أنشأئها هو "كأس موسم الرياض" الذي شهد دعوة فريق باريس سان جيرمان الذي يضم ليونيل ميسي إلى المملكة لمواجهة فريق الرياض الذي يضم لاعبين من لاعبي النصر والهلال، ويضم الدولي كريستيانو رونالدو.

وفي العام التالي، أصبحت فعالياته أكبر حيث أصبح المستشار تركي آل الشيخ مسؤولاً عن الجمع بين Fury فيوري ونقانوو في مباراة الأسوأ "Battle of the Baddest" لبدء نسخة 2023 من المهرجان.

وبعد هذا الحدث، جاءت بطولة "كأس موسم الرياض للتنس"، وشارك فيها أمثال نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاريز في ديسمبر.

كما قام تركي آل الشيخ بتنظيم أول بطولة احترافية للسنوكر على الإطلاق في السعودية الأسبوع الماضي والتي فاز بها روني أوسوليفان، وعرض آل الشيخ على روني الفرصة لفتح أكاديمية خاصة به للسنوكر في السعودية.

وقد أعلن أن استضافة أول نزال للفنون القتالية المختلطة UFC على الإطلاق في الشرق الأوسط هذا الصيف، كما أصبحت مصارعة WWE متواجدة بالشرق الأوسط بالفعل.

لقد بحث المستشار تركي آل الشيخ في كل رياضة رئيسية تقريبًا ولفت الأنظار إليها. لكن نجاحه الأكبر كان في عالم الملاكمة.

من فعاليات موسم الرياض 2024

ولا يقتصر الأمر على الأحداث عالية المستوى التي قام بتجميعها والمقاتلين من الدرجة الأولى الذين سجلهم فحسب، بل إنها جودة الترويج.

لقد أذهل المشجعون بالمقطع الدعائي لحدث Day of Reckoning، والذي صور جوشوا ووايلدر كزومبي في مقطع دعائي لاتراه إلا في السينما.

لذلك، بينما يحتدم الجدل حول ما إذا كان السعوديون جيدون في الملاكمة، فإن الحجة ضد ذلك تتضاءل طالما أن الرجل الذي يقود المهمة هو تركي آل الشيخ.