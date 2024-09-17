الخليج اليوم .. الأمير عبد العزيز بن سلمان: ماضون في بناء أول محطة نووية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مضيّ السعودية في تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزامات الدولية.

وأضاف الوزير خلال إلقائه كلمة السعودية في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، "السعودية ليس لديها ما تخفيه" وتريد أن نكون نموذجا للدولة المصدرة للطاقة وفقا لخطة "رؤية 2030"، ونسعى لنكون دولة منتجة ومصدرة لكل موارد الطاقة.

وأفاد وزير الطاقة السعودي بأن الرياض ملتزمة بالمتطلبات الدولية الخاصة بمشروعها للطاقة النووية، وتتعاون مع الوكالة في عقد ندوات عن السلامة النووية.

أشار إلى أن السعودية تسهم في جهود الرقابة النووية وتحقيق الأمن الإشعاعي والامتثال للمعايير الدولية.

وأكد أهمية منظومة الأمن والأمان النووي، لافتا إلى أن السعودية هي مساهم في مركز تدريب الوكالة لدعم الأمن النووي.

المصدر: الاقتصادية