كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

1- ضعي أمام طفلك خيارات لا أوامر

ضعي أمام طفلك الذي يرفض أن يسمع كلامك مجموعة من الخيارات التي يشعر من خلالها أنه لا ينفذ الأوامر، وضمن خطوات ذكية.. لتربية الطفل على الاستقلالية لأن الطفل بعد عامه الثالث يحب أن يشعر بالاستقلالية فعلًا، ويبدأ في بناء ذاته وهو حين يشعر أنك تفرضين عليه أمرًا ما فهو يزداد عنادًا، ولكنك ومن خلال تدبر الأمر جيدًا وبقليل من الذكاء منك يمكنك أن تجعليه ينفذ أوامرك دون أن يشعر أنه يفعل ذلك، بل هو سوف يشعر أنه صاحب القرار.

استخدمي أسلوبًا مختلفًا مع طفلك، فبدلًا من أن تقولي له بصيغة الأمر "غير ملابسك الآن" يمكنك أن تقولي له هل تحب أن تلبس قميصك الأحمر أم الأصفر، ويمكنك أن تستبدلي الأمر: اغسل يديك جيدًا أن تقولي له بعد أن ينتهي من تناول الطعام : هل تحب أن تغسل يديك بقطعة الصابون ام بالصابون السائل، وهكذا فأنت تكونين قد وضعت أمام طفلك خيارات جميعًا تقود إلى نتيجة واحدة.

2- اعقدي مسابقات بينك وبينه حول سرعة تنفيذ الأوامر

3- دعيه يعتقد أن الأمر الذي ينفذه هو فكرته الخاصة

دعي طفلك يعتقد أنه حين ينفذ أوامرك ويسمع كلامك أنه في هذه الحالة يتخذ قراراته ويفعل ما يحلو له ويظن أن ما يقوم به هو فكرته الخاصة، ولذلك فهو يشعر بذاته وتتعزز ثقة الطفل بنفسه وتصبح شخصية الطفل أقوى وأفضل؛ لأن لديه احساسًا داخليًا بأنه إنسان فعال ومنتج، ولذلك يجب أن تغيري من أسلوب إلقاء الأوامر، فبدلًا من أن تقولي له "يجب أن تأكل كل ما في طبقك من طعام"، فيمكنك أن تقولي له" ما رأيك لو أكلت كل ما في طبقك مثل الأبطال، فالأبطال يأكلون طعامهم لكي تصبح أجسامهم قوية، وفي هذه الحالة من الطبيعي أن يأكل طفلك طبقه دون أن يكون طفلًا عنيدًا ومتعبًا.

قومي بتغيير أسلوب تعاملك مع طفلك خاصة مع دخول المدرسة؛ فمثلًا بدلًا من أن تقولي له "اذهب لكي تحل الواجب، فيمكنك أن تغيري أسلوبك وتقولين له: أنا متحمسة لكي أسمع شرحك للدروس وأرى ماذا فهمت منها بعد أن تنتهي من حل الواجبات، فأنت في هذه الحالة تكونين قد وضعت أمام طفلك أمرًا وهو ضرورة أن يحل الواجبات المدرسية وبعدها يناقشك فيما فهمه من المعلم لكي يحصل على الثناء والتقدير منك وحيث يكون الطفل حريصًا على رضا الأم في سن مبكرة لأنها عالمه الوحيد وحصنه وأمانه.

4- علميه من خلال التجربة الفعلية

5- شجعيه بدلًا من أن تأمريه

غالبًا وكثيرًا ما نسمع نفس الشكوى من معظم الأمهات في البيوت، وهي أن الطفل الصغير الذي تجاوز الثلاث سنوات وأصبح في سن التربية لا يسمع كلام الأم والأب، فهو بذلك أصبح يصنف على أنه طفل غير مطيع، وتحتار الأم كيف يمكن ان يسمع طفلها كلامها وينفذ أوامرها التي تكون في مصلحته ومن أجل صحته ونجاحه في المدرسة مثلًا.تعد مشكلة الطفل الذي لا يسمع الكلام مشكلة شائعة، خاصة لو كان هذا الطفل هو الأول والمدلل من قبل جميع أفراد العائلة، والطفل المدلل في هذه الحالة يشعر بذلك ويتمادى في رفضه للأوامر وعناده، وتصبح طاعة الكبار وتلبية طلباته عقاباً لهم على تدليلهم المفرط له، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية جنات عبد الله حيث أشارت إلى نصائح هامة تساعدك فيوهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه، ومنها أن تضعي له خيارات غير متشابهة وغيرها من النصائح في الآتي:اهتمي بأن تكوني ذكية حين تطلبين من طفلك أمرًا وتريدين منه تنفيذه ضمن نصائح للتعامل مع الطفل غير المطيع، وذلك بأن تجعلي طفلك يشعر أنه يخوض مسابقة ويجب أن يكسبها، حيث إن الطفل في هذه السن أي بعد الثالثة يبدأ في تكوين ثقته بنفسه، وبأنه قادر على القيام بأعمال الكبار، ولذلك فبدلًا من أن تقولي له بصيغة الأمر: هيا ..رتب ألعابك بسرعة"، فيمكنك أن تقولي له ما رأيك أن نرى من سينتهي من عمله أسرع فأنا سوف أجمع الملابس الجافة وأنت تقوم بجمع ألعابك، وكذلك يمكن أن تعقدي له مسابقة زمنية مثل أن تقولي له "ما رأيك أن تصل إلى سريرك قبل أن أنتهي من العد إلى عشرة، وهكذا تجدين أن طفلك قد أصبح يحب التنافس سواء معك أو مع نفسه وأنه ينفذ الأوامر وهو يعتقد أنه يفعل خياراته ويتخذ قراراته كما أن اللعب يكون بالنسبة له قد أصبح ذا فائدة فهو يتعلم وهو يعتقد أنه يلعب ولكنه في الواقع أيضًا يتحول إلى طفل مطيع وحين يكبر سوف يكون طفلًا منظمًا ومهذبًا.علمي طفلك من خلال استخدام أسلوب العواقب الطبيعية، بمعنى أنك يمكن أن تشعري طفلك بنتائج عدم إطاعته لأوامرك دون أن تضربيه، فمثلًا بدلًا من أن تقولي له: ضع معطفك فوق الملابس وإلا فسوف أضربك، فيجب أن تقولي له "إذا خرجت دون المعطف فسوف تشعر بالبرد وتتبلل ملابسك بماء المطر وتمرض، وفي هذه الحالة فطفلك سوف يفكر كثيرًا بعواقب عدم ارتداء المعطف أما حين تستخدمين أسلوب التهديد فيجب أن تعرفي أن عقاب الطفل قد لا يأتي بنتائج بل يحول الطفل إلى إنسان بليد ويعتاد على الضرب والإهانة بعكس الطفل الذي تتعامل معه الأم بأسلوب الاقناع ووضع الخيارات أمامه لكي يعرف الفرق بين الخطأ والصواب.قللي الأوامر التي تلقينها لطفلك لأن كثرة الأوامر تشعر الطفل بالقلق وبأنه طفل مضطهد وأن لا شيء يرضي الكبار، فيتوقف عن الإنجاز ولكنك يجب أن تقللي الأوامر وتكثري من التشجيع لطفلك، فمثلًا يمكنك أن تقولي له "أعرف أنك سوف تنهي الطعام الذي بداخل طبقك مثل الكبار، بدلًا من أن تقولي له "عليك أن تأكل بسرعة وتلتهم كل ما في طبقك" فهذا الأسلوب هو أسلوب الأمر الذي يتمرد عليه الطفل أما حين تعقدين مقارنة بينه وبين الكبار فسوف ينفذ كلامك ويشعر بالرضا والسعادة فالتحفيز الإيجابي يؤدي إلى نتائج طيبة في تربية الطفل أكثر من الاستمرار في إلقاء الأوامر التي تصبح دون جدوى مع تكرارها.