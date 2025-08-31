كيف تتخلصين من ديدان الأمعاء لدى طفلك بعلاجات طبية وطبيعية؟

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 أغسطس 2025 06:59 صباحاً - ديدان البطن أو الديدان المعوية كثيراً ما تصيب الأطفال أكثر مما تصيب البالغين؛ وذلك نتيجة عادة وضع الأصابع في الفم، أو قرض الأظافر الشائعة عند الأطفال، وديدان الأمعاء عبارة عن طفيليات تعيش في الجهاز الهضمي وخاصة الأمعاء، وتسبب أعراضاً مختلفة، وقد لا تظهر أي أعراض في بعض الحالات، وعلمياً هناك عدة أنواع من الديدان المعوية، بما في ذلك الدودة الشريطية، والدودة الشصية، والديدان الدبوسية، والإسكارس، وقد يحملها الطفل على أظافره إذا قام بعملية حك منطقة الشرج، فينقلها لغيره ممن يلمسهم بيديه، أو يلمس طعامهم وأدوات أكلهم، وأسباب أخرى كثيرة.
بالتقرير نتعرف إلى كيفية التخلص من ديدان الأمعاء لدى طفلك، مع توضيح للأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج وكذلك المضاعفات وفقاً لموقع Healthy line الطبي.
أسباب ديدان الأمعاء
تناول طعام أو ماء ملوث
التعرض لبيض او يرقات الديدان من خلال الأطعمة غير المطبوخة جيداً، أو المياه الملوثة، أو الخضروات غير المغسولة.
التعرض لتربة ملوثة
يمكن أن تنتقل الديدان عن طريق التربة الملوثة ببراز الحيوانات أو الإنسان.
عدم النظافة الشخصية
غسل اليدين بانتظام بعد استخدام المرحاض وقبل الأكل يقلل من خطر الإصابة.
الاتصال المباشر
يمكن أن تنتقل بعض الديدان، مثل الديدان الدبوسية، بسهولة بين الأطفال.
نقص في المناعة أو سوء التغذية
المعيشة في مناطق نائية أو غير صحية.
أعراض تشير إلى وجود ديدان الأمعاء
- الانتفاخ البطني: قد يصاحب ديدان الأمعاء انتفاخ البطن نتيجة تراكم الغازات والفضلات.
- اضطرابات النوم: قد يعاني الطفل من قلة النوم وصعوبة النوم بسبب الحكة والتهيج في المنطقة المستقيمة.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي: قد تؤدي الديدان إلى تهيج الجهاز الهضمي مما يسبب الغثيان والقيء وفقدان الشهية.
- الإرهاق والخمول: قد يشعر الطفل بالإرهاق والخمول بسبب فقر الدم أو سوء امتصاص المغذيات.
- الحكة في الأنف: قد تنتشر الديدان إلى الأنف مما يسبب حكة وتهيجاً، وقد تحدث حكة شديدة حول فتحة الشرج، خاصة في الليل، بسبب الديدان الدبوسية.
- الصداع: في بعض الحالات، قد يتسبب ديدان الأمعاء في الصداع نتيجة الالتهابات.
- فقدان الوزن: قد يؤدي فقدان الشهية أو سوء امتصاص العناصر الغذائية إلى فقدان الوزن.
- اضطرابات النوم: قد تسبب الحكة والألم صعوبة في النوم.
- ظهور الديدان في البراز: قد تلاحظين وجود الديدان أو بيضها في البراز.
العلاج:
العلاج بالأدويةيتوفر العديد من الأدوية المضادة للطفيليات التي يمكن أن تقضي على الديدان.
العلاج المنزليقد يساعد تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي لها خصائص مضادة للطفيليات، مثل جوز الهند، والزنجبيل، والقرنفل، في تخفيف الأعراض أو الوقاية من الإصابة.
طرق للوقاية:
غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بانتظام، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل الأكل.
طهي الطعام جيداً، تأكدي من طهي اللحوم والدواجن والأسماك على درجة حرارة كافية لقتل أي بيض أو يرقات.
غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها.
تجنبي شرب المياه الملوثة.
التأكد من أن المياه التي تشربينها نظيفة وآمنة.
الحفاظ على النظافة الشخصية، حافظي على نظافة منزلكِ وبيئتكِ لتجنب الإصابة بالعدوى.
متى تزورين الطبيب؟ إذا كان طفلك يعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المستحسن زيارة الطبيب لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب.
تابع: طرق طبيعية وعلاجات منزلية يمكن استخدامها
هناك بعض الطرق العلاجية الطبيعية والمنزلية التي قد تساعد في علاج ديدان الأمعاء لدى الأطفال، إلى جانب العلاج الطبي، ومع ذلك، ينبغي استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى أي علاجات منزلية.
الثوم: يُعتبر الثوم مضاداً طبيعياً للطفيليات، يمكن إعطاء الطفل عصير ثوم أو إضافته إلى الطعام.
البذور الكتانية: تحتوي بذور الكتان على ألياف وزيوت طبيعية مفيدة لطرد الديدان.
الجزر: يحتوي الجزر على فيتامين A والألياف التي تساعد على طرد الديدان.
الزنجبيل: له خصائص مضادة للطفيليات ويمكن إعطاؤه للطفل في صورة شاي أو عصير.
الليمون: يحتوي على فيتامين C القوي والذي يساعد في تعزيز المناعة.
البابونج: له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن استخدامه في شكل شاي أو غسول لمنطقة الشرج.
ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام أي من هذه العلاجات المنزلية، خاصةً مع الأطفال. كما أنه قد يلزم استكمال العلاج بالأدوية المضادة للديدان الموصوفة من الطبيب.
العلاج الدوائي: هناك مجموعة من الأدوية المضادة للديدان التي يصفها الأطباء الأدوية تكون فعالة في قتل الديدان وطردها من الجسم.
العلاج الجراحي: في بعض الحالات المتقدمة أو المعقدة، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الديدان أو الأكياس المتشكلة منها.
تعزيز المناعة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن كالفواكه والخضروات والبروتينات يساعد على تقوية جهاز المناعة وقدرته على مقاومة الطفيليات.
ممارسة النظافة الشخصية: الحفاظ على نظافة اليدين والمنطقة الحميمية وغسل الخضروات جيداً قبل الطهي يساعد في منع انتشار الديدان.
تجنب التلوث البيئي: العناية بنظافة البيئة المحيطة والتخلص الآمن من المخلفات يساعد في منع انتشار طفيليات الديدان، وفي جميع الأحوال، يجب استشارة الطبيب لتحديد أنسب خطة علاج مناسبة لحالة الطفل، قد يتطلب الأمر جمعاً بين أكثر من طريقة علاجية.
مضاعفات الديدان المعوية لدى الرضع والأطفال
يمكن أن تسبب الديدان المعوية مضاعفات؛ مثل سوء التغذية، بسبب سوء امتصاص الأمعاء للعناصر الغذائية، أو فقر الدم، كما يمكن لوجود كميات كبيرة من الديدان في الأمعاء أن تسبب انسداداً معوياً، وهي حالة تستدعي اصطحاب الطفل على الفور إلى المستشفى.
*ملاحظة من الخليج 365 قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.