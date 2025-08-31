كيف تتخلصين من ديدان الأمعاء لدى طفلك بعلاجات طبية وطبيعية؟

أسباب ديدان الأمعاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 أغسطس 2025 06:59 صباحاً - ديدان البطن أو الديدان المعوية كثيراً ما تصيب الأطفال أكثر مما تصيب البالغين؛ وذلك نتيجة عادة وضع الأصابع في الفم، أو قرض الأظافر الشائعة عند الأطفال، وديدان الأمعاء عبارة عن طفيليات تعيش في الجهاز الهضمي وخاصة الأمعاء، وتسبب أعراضاً مختلفة، وقد لا تظهر أي أعراض في بعض الحالات، وعلمياً هناك عدة أنواع من الديدان المعوية، بما في ذلك الدودة الشريطية، والدودة الشصية، والديدان الدبوسية، والإسكارس، وقد يحملها الطفل على أظافره إذا قام بعملية حك منطقة الشرج، فينقلها لغيره ممن يلمسهم بيديه، أو يلمس طعامهم وأدوات أكلهم، وأسباب أخرى كثيرة.بالتقرير نتعرف إلى كيفية، مع توضيح للأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج وكذلك المضاعفات وفقاً لموقع Healthy line الطبي.التعرض لبيض او يرقات الديدان من خلال الأطعمة غير المطبوخة جيداً، أو المياه الملوثة، أو الخضروات غير المغسولة.يمكن أن تنتقل الديدان عن طريق التربة الملوثة ببراز الحيوانات أو الإنسان.غسل اليدين بانتظام بعد استخدام المرحاض وقبل الأكل يقلل من خطر الإصابة.يمكن أن تنتقل بعض الديدان، مثل الديدان الدبوسية، بسهولة بين الأطفال.المعيشة في مناطق نائية أو غير صحية.مراقبة أي أعراض غير طبيعية لدى الطفل والتواصل مع الطبيب لتشخيص الحالة والعلاج المناسب.يتوفر العديد من الأدوية المضادة للطفيليات التي يمكن أن تقضي على الديدان.قد يساعد تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي لها خصائص مضادة للطفيليات، مثل جوز الهند، والزنجبيل، والقرنفل، في تخفيف الأعراض أو الوقاية من الإصابة.غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بانتظام، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل الأكل.طهي الطعام جيداً، تأكدي من طهي اللحوم والدواجن والأسماك على درجة حرارة كافية لقتل أي بيض أو يرقات.غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها.تجنبي شرب المياه الملوثة.التأكد من أن المياه التي تشربينها نظيفة وآمنة.الحفاظ على النظافة الشخصية، حافظي على نظافة منزلكِ وبيئتكِ لتجنب الإصابة بالعدوى.إذا كان طفلك يعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المستحسن زيارة الطبيب لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب.هناك بعض الطرق العلاجية الطبيعية والمنزلية التي قد تساعد في علاج ديدان الأمعاء لدى الأطفال، إلى جانب العلاج الطبي، ومع ذلك، ينبغي استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى أي علاجات منزلية.يُعتبر الثوم مضاداً طبيعياً للطفيليات، يمكن إعطاء الطفل عصير ثوم أو إضافته إلى الطعام.تحتوي بذور الكتان على ألياف وزيوت طبيعية مفيدة لطرد الديدان.يحتوي الجزر على فيتامين A والألياف التي تساعد على طرد الديدان.له خصائص مضادة للطفيليات ويمكن إعطاؤه للطفل في صورة شاي أو عصير.يحتوي على فيتامين C القوي والذي يساعد في تعزيز المناعة.له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن استخدامه في شكل شاي أو غسول لمنطقة الشرج.ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام أي من هذه العلاجات المنزلية، خاصةً مع الأطفال. كما أنه قد يلزم استكمال العلاج بالأدوية المضادة للديدان الموصوفة من الطبيب.هناك مجموعة من الأدوية المضادة للديدان التي يصفها الأطباء الأدوية تكون فعالة في قتل الديدان وطردها من الجسم.في بعض الحالات المتقدمة أو المعقدة، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الديدان أو الأكياس المتشكلة منها.تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن كالفواكه والخضروات والبروتينات يساعد على تقوية جهاز المناعة وقدرته على مقاومة الطفيليات.الحفاظ على نظافة اليدين والمنطقة الحميمية وغسل الخضروات جيداً قبل الطهي يساعد في منع انتشار الديدان.العناية بنظافة البيئة المحيطة والتخلص الآمن من المخلفات يساعد في منع انتشار طفيليات الديدان، وفي جميع الأحوال، يجب استشارة الطبيب لتحديد أنسب خطة علاج مناسبة لحالة الطفل، قد يتطلب الأمر جمعاً بين أكثر من طريقة علاجية.يمكن أن تسبب الديدان المعوية مضاعفات؛ مثل سوء التغذية، بسبب سوء امتصاص الأمعاء للعناصر الغذائية، أو فقر الدم، كما يمكن لوجود كميات كبيرة من الديدان في الأمعاء أن تسبب انسداداً معوياً، وهي حالة تستدعي اصطحاب الطفل على الفور إلى المستشفى.*ملاحظة من الخليج 365 قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.