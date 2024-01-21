انت الان تتابع خبر كشف طبيعة إصابة سعد ناطق وحسين علي بعد لقاء اليابان.. ماذا عن أيمن حسين؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محمد عماد، إن إصابات لاعبينا أيمن حسين وسعد ناطق وحسين علي طفيفة ولا تدعو للقلق، كما أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خيسوس كاساس نجح بإعداد توليفة متكاملة من اللاعبين يمكنها تعويض أي إصابة بنجاح تام، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف: أن سبب تغيير المهاجم أيمن حسين والمدافع حسين علي ما بين شوطي اللقاء أمام اليابان التي انتهت لمصلحة منتخبنا (2-1)، وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي أولاً عن المجموعةِ الرابعة سببه شعور الأول بانزعاجات بسيطة على مستوى الحوض، والأخير عانى من آلام طفيفة في منطقة الظهر، مبيناً أن الجهاز الفني فضَّل إراحتهما وعدم المجازفة بإبقائهما داخل أرضية الميدان لاسيما أن مشوار البطولة القارية طويل.

وتابع أن المدافع سعد ناطق تعرَّض هو الآخر للإصابة في الدقائق الأخيرة للقاء ولم يجر استبداله بسبب استنفاد المدرب لجميع التبديلات، منوهاً بأن ما يدعو للتفاؤل هو عدم حاجة أي من اللاعبين الثلاثة إلى إجراء الفحوصات الطبية في اليوم الذي تلا مواجهة اليابان وهو ما يؤكد إمكانية المشاركة في مباراة فيتنام ضمن ختام مرحلة المجموعات أو إبقاءهم على دكة البدلاء بحسب رغبة الجهاز الفني.

وفي ختام حديثه، شدد عماد على أن تخطي حاجز المنتخب الياباني القوي والمرشح الأول لنيل لقب البطولة الآسيوية سيحفز لاعبينا ويضعهم أمام مسؤولية تقديم الأفضل في المباريات المقبلة بحثاً عن الوصول إلى أبعد مدى في نهائيات آسيا.

في سياق متصل، أجرى منتخبنا الوطني صباح يوم أمس السبت وحدة تدريبية استشفائية في مراكز التدريب الخاصة بنادي الغرافة، حيث ألقى المدرب خيسوس كاساس محاضرة قصيرة قبل انطلاق التدريبات، قدّم فيها" التهاني للاعبين بعد مباراة رائعة ضد المرشح الأقوى للبطولة، مؤكداً أنه كان واثقاً من لاعبيه بتقديم كل ما عندهم، مطالباً إياهم بطي صفحة مباراة اليابان والعودة إلى أجواءِ التدريبات والتركيز على مباراةِ فيتنام المقبلة".

وأضاف كاساس في نهاية حديثه المقتضب أنه "سعيدٌ بزجِّ عددٍ من اللاعبين الجدد في مباراة اليابان، وهذا دليلٌ على أن جميع اللاعبين على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، وأن كل واحدٍ منهم يشعر كأنه لاعبٌ أساسي، وجاهز في أي لحظةٍ للمشاركة".