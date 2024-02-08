انت الان تتابع خبر ماكينة أهداف بيلينغهام تتوقف وأنشيلوتي يخسر الرهان.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيلينغهام انضم إلى ريال مدريد قبل بداية الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند، وسجل 14 هدفا في أول 15 مباراة له مع الفريق الملكي، محطما العديد من الأرقام القياسية.

النجم الإنجليزي الشاب لم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح في آخر 8 مباريات مع ريال مدريد.



ومنذ هدفه الأخير من اللعب المفتوح في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سجل بيلينغهام هدفا واحدا فقط من ركلة جزاء ضد ألميريا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قال في وقت سابق إن بيلينغهام يجد الكثير من الفرص في الهجوم رغم كونه لاعب وسط، وأن عدم وجود مركز ثابت له على أرض الملعب يسبب الكثير من الضرر للخصوم.

لكن موقع "جول" العالمي نشر تحليلا لأسباب تراجع معدل تهديف بيلينغهام، وأشار إلى أن الأمر الذي أشار له أنشيلوتي لم يعد ميزة بعد الآن، وأن الدفاعات الخصم تعرفت على طريقة لعب بيلينغهام وكيفية الحد من خطورته.

وأشار التقرير إلى أن النجم الإنجليزي أصبح يُحاصر بـ4 مدافعين في بعض الأحيان.

على جانب آخر لا يعاني ريال مدريد من نقص في الأهداف، حيث يحصل على إسهامات تهديفية من لاعبين آخرين مثل خوسيلو وفينيسيوس جونيور وبراهيم دياز وداني كارفاخال.

كما ذكر أنشيلوتي مؤخرا أن بيلينغهام "لاعب رائعا ولا يمكن أن نتفاجأ بأنه لا يسجل عندما يحدث ذلك، هذه ليست وظيفته كما يعتقد البعض"، وهو أمر يرفع شيء من الضغط من على كاهل النجم صاحب الـ20 عاما.

جدير بالذكر أن بيلينغهام شارك في 28 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 8 أهداف.

