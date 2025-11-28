لبنان | صيدا وقرطبة تُختاران عاصمتين للثقافة والحوار في المتوسط لعام 2027

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ 43 دقيقة

صادق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على اختيار مدينتي صيدا اللبنانية وقرطبة الإسبانية “عاصمتين متوسّطيتين للثقافة والحوار لعام 2027″، في إطار مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات.

هذا القرار أتى خلال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، تزامنا مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، والذي ترأس خلاله وزير الخارجية يوسف رجي الوفد اللبناني للاجتماعات الوزارية، وشارك رئيس بلدية صيدا مصطفى حجاري في مؤتمر مدن المتوسط المنعقد على هامش المنتدى.

ولفت بيان للاتحاد من أجل المتوسط الى أن “هذه التسمية تضع مدينتَي صيدا وقرطبة في قلب الدبلوماسية الثقافية المتوسطية، حيث ستطوّر المدينتان برنامجا مشتركا يركز على الحوار بين الثقافات، والاستدامة، وحماية التراث المادي وغير المادي، إلى جانب تقديم تبادلات مؤسساتية ومشاريع فنية وتعليمية مشتركة تعزز الروابط بين المجتمعين المحليين، لتكون منصة للتواصل بين الفنانين، والباحثين، والطلاب، وروّاد الأعمال الثقافية من لبنان وإسبانيا وسائر دول المنطقة”.

وأشار الى أن “صيدا تمثل إحدى أقدم الحواضر في العالم، بأكثر من ستة آلاف عام من التاريخ المتواصل على ضفاف المتوسط، فقد تشكّلت هويتها من طبقات متعددة من الإرث المتوسطي، من مركزها المحوري في التجارة البحرية الفينيقية، إلى الآثار الرومانية التي ما زالت حاضرة في أساسات بعض المواقع الأثرية، مرورا بالإرث العربي والصليبي المتجسّد في المساجد والخانات والقلعة البحرية، ثم التخطيط العمراني العثماني المميَّز بخان الفرنج، وصولًا إلى الحركات الثقافية والمعمارية اللبنانية المعاصرة”.

وأوضح أن “اختيار صيدا وقرطبة لعام 2027 يأتي امتدادا لمسار المبادرة التي بدأت مع العاصمتين الحاليتين لعام 2025، الإسكندرية المصرية وتيرانا الألبانية، ثم عاصمتي العام المقبل 2026 طنجة المغربية وماتيرا الإيطالية.

ويؤكد هذا المسار أن الثقافة والحوار يمكن أن يشكلا معا رافعة للتعافي والتنمية المشتركة في الفضاء الأورومتوسطي، وأن المدن صاحبة التاريخ العريق والطاقات الشابة، مثل صيدا، قادرة على قيادة هذا التحوّل”.

كامل

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: “ان اختيار صيدا وقرطبة عاصمتين متوسّطيتين للثقافة والحوار لعام 2027 يؤكد أن مستقبل المتوسط يمُرّ عبر جسور التعاون المشترك وأواصر التكامل والترابط. نحن نراهن على مدنٍ لها إرث تاريخي وإنساني مثل صيدا ونعوّل على تمكين شبابها كي تصير الثقافة دربا للتعافي والتنمية المشتركة عبر ضفتي المتوسط”.

حجازي

من جهته، قال رئيس بلدية صيدا: “إن اختيار صيدا عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027 يعكس مكانة مدينة تمتد جذورها لأكثر من ستة آلاف عام من الإبداع والتفاعل الحضاري على ضفاف المتوسط، وسنعمل مع شريكتنا قرطبة على تطوير برنامج ثقافي يبرز غنى تراث صيدا وطاقات شبابها، ويعزز دورها كجسر للتواصل بين المجتمعات، ونأمل أن يشكل هذا الاستحقاق فرصة لترسيخ الحوار والإبداع والتنمية المشتركة في فضائنا الأورومتوسطي”.