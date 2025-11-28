الاتحاد الأوروبي يسعى لضمانات في اتفاق الرسوم الجمركية الأمريكية لحماية الصناعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

ترغب حكومات الاتحاد الأوروبي في إضافة ضمانات وبند مراجعة في اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة، وذلك لمواجهة المخاوف من أن تؤدي الزيادة المحتملة في الواردات من الولايات المتحدة إلى الإضرار بصناعة الاتحاد الأوروبي.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في نهاية يوليو تموز، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي، ويلغي الاتحاد الأوروبي مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، وهي خطوة تحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل.

وتوصل مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إلى اتفاق على موقف مشترك بشأن التشريع اليوم الجمعة.

واتفقوا على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية وإقرار حصص معفاة من الرسوم لبعض المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية.

مع ذلك، تريد الحكومات أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي سلطة تعليق التغييرات في الرسوم كليا أو جزئيا إذا أدت إلى زيادة في الواردات الأمريكية قد تلحق أو تهدد بإلحاق الضرر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي.

وتريد الحكومات أيضا أن تراقب المفوضية تأثير تغيير الرسوم الجمركية على سوق الاتحاد الأوروبي وتقدم تقريرا عن ذلك بحلول نهاية 2028، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة مباشرة.

وسيأتي النص النهائي للتشريع بعد مفاوضات بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

ويبحث البرلمان، الذي من المقرر أن يحدد موقفه في أواخر يناير كانون الثاني، في مقترحات للضمانات وآلية للرد إذا خالفت الولايات المتحدة الاتفاق.

وتدعو مقترحات البرلمان أيضا الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 50 بالمئة التي فرضتها في أغسطس آب، بعد إبرام الاتفاق، على 407 منتجات “مشتقة”، مثل توربينات الرياح والدراجات النارية.

وإذا لم تفعل ذلك، سيحتفظ الاتحاد الأوروبي برسومه الجمركية على المنتجات الأمريكية المماثلة إلى أن يتم التوصل إلى حل.