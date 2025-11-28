الاتحاد الأوروبي وتشيلي يدعوان لاستكمال مراحل خطة إنهاء النزاع في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا الاتحاد الأوروبي وتشيلي مساء الخميس 27 نوفمبر 2025، إلى مواصلة جميع الأطراف المفاوضات بشأن المراحل المقبلة من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة والالتزام التام بتنفيذ بنودها والامتناع عن أي إجراءات قد تعرض الاتفاق للخطر.

جاء ذلك في بيان مشترك للجانبين صدر عقب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتشيلي ومجلس التجارة بين الجانبين.

وأكد البيان على الحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن ودون عوائق وتقديم الإغاثة الفورية للأزمة الإنسانية في القطاع مجددا التزام الجانبين بدعم جهود إعادة إعمار غزة وتعافيها.

كما أدان الاتحاد الأوروبي وتشيلي تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية مؤكدين دعمهما الثابت لتحقيق سالم عادل وشامل على أساس حل الدولتين واحترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والتطبيق الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ورحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة مشيدين بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة وساندتها كل من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى جانب مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 أكتوبر 2025.

