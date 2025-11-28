اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الجنوب إفريقي.. وبحث في توسيع التعاون التجاري بين البلدين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ 41 دقيقة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا تعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب المحادثة الهاتفية بين الوزيرين: “خلال المحادثة، تبادل وزيرا خارجية البلدين وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وغيره من التعاون ذي المنفعة المتبادلة، وأكدا التزامهما بتعزيز التنسيق على الساحة الدولية”.

وأضاف البيان أن لافروف هنأ نظيره الجنوب إفريقي على انعقاد قمة الـ20 الناجحة التي عقدت في جوهانسبرغ.

يذكر أن قمة مجموعة العشرين عقدت يومي 22-23 نوفمبر، وكانت هذه أول قمة للمجموعة تقام في دولة إفريقية منذ عام 2010.