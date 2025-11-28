لبنان | الجيش اللبناني يعرض المرحلة الأولى من خطته في جنوب الليطاني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ 8 دقائق

نظمت قيادة الجيش، جولة ميدانية لوسائل الإعلام للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، وفق قرار السلطة السياسية، والمهمات التي نفذتها الوحدات العسكرية في هذا السياق.

في بداية الجولة، جرى في قيادة قطاع جنوب الليطاني – صور عرض إيجاز مفصل حول الخطوات المنجزة من الخطة، بما في ذلك معالجة عدد من الأنفاق، وإغلاق معابر عدة، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى تعزيز انتشار الوحدات في القطاع، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية. كما تم التطرق إلى الخروق والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

بعدها، انتقل الإعلاميون برفقة ضباط من الجيش إلى مناطق لحلح في خراج بلدة علما الشعب، مقابل تلة اللبونة اللبنانية المحتلة، ووادي العزية ووادي زبقين، حيث عاين الإعلاميون بعض المواقع التي شملتها خطة الجيش.

خلال الجولة، تم التشديد على أن “المؤسسة العسكرية ملتزمة تنفيذ جميع المهمات الموكلة إليها، وتطبيق الخطة ضمن الجدول الزمني المحدد لها، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism)”.