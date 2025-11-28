لبنان | وزير الثقافة: لبنان ملتزم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ 6 دقائق

ألقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، ممثلا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، كلمة الجمهورية اللبنانية في “إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الذي نظمته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – “الإسكوا”.

وشدد الوزير سلامة في كلمته، على “التزام لبنان الثابت دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”، مؤكدا أن “تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة، شرط أساسي لاستقرار المنطقة”.

وأكد ترحيبه بـ”موجة الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين وضرورة وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي”.