لبنان | تسليم البطاقات الإعلامية لزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر غداً في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

صدر عن اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان البيان التالي: “بعدما تم انجاز البطاقات الإعلامية الخاصة بزيارة قداسة البابا إلى لبنان، سيتم تسليمها يوم غدٍ السبت 29/11/2025 في فندق VOCO مقابل فندق فينيسيا، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، مع الإشارة الى انه لن يتم تسليم أي بطاقة لغير الشخص المعني بها الا بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة التي يعمل فيها.