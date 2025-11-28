لبنان | وزير الزراعة يرعى مؤتمر اليوم العالمي لشجرة الزيتون في بشعله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ 40 دقيقة

رعى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني مؤتمرًا نظمته الوزارة بالتعاون مع بلدية بشعله في قضاء البترون، بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون تحت شعار “زيتون لبنان شاهد على التاريخ ورؤية إلى المستقبل”.

تضمن اليوم جولات تعريفية بالمتحف البيئي لثقافة الزيتون في بشعله ومعرض للمنتجات والحرف المرتبطة بالزيتون، بمشاركة النائبين غياث يزبك وأديب عبد المسيح، ممثل النائب جبران باسيل، عدد من مسؤولي وزارة الزراعة والسياحة، رؤساء بلديات ومخاتير، مزارعي الزيتون، وخبراء زراعيين. وقدمت عضو المجلس البلدي جوليانا جعجع شرحًا عن الزيتون المعمر.

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني وكلمة رئيس المركز الزراعي المهندس داني باسيل الذي استعرض تاريخ شجرة الزيتون وأهميتها الثقافية والاقتصادية، مؤكدًا أن الزيتون جزء من التراث الفينيقي ويشكل رسالة حضارية للعالم.

رئيس بلدية بشعله المهندس جورج الشدياق شدد على حماية هذا الإرث وتعزيزه في التنمية الريفية والسياحة المستدامة، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مشروع “طرق شجرة الزيتون” الأوروبي لتعزيز دور البلدة في السياحة الزراعية.

وتخللت الفعالية مداخلات حول واقع زراعة الزيتون في لبنان، أبرزها كلمة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود الذي أكد على أهمية تطوير القطاع عبر التخطيط الاستراتيجي والإرشاد الزراعي، وتقديم دراسة حول الإنتاج والاستهلاك. كما تحدث الوزير هاني عن أهمية تعزيز سلسلة القيمة للزيتون في لبنان، وزيادة الاستهلاك المحلي، والانضمام إلى المجلس العالمي للزيتون لضمان تواجد لبنان ضمن الدول المنتجة للزيتون على الصعيد الدولي.

عُقدت ثلاث طاولات عمل شملت توصيات لجنة قطاع الزيتون، تذوق حسّي للزيت، وتحليل القيمة المضافة للشجرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة خبراء وجمعيات معنية. واختتم اليوم بتذوق أطباق تقليدية تعتمد على الزيتون وزيته، أعدتها سيدات البلدة في المطبخ المجتمعي.

وأكد المشاركون أن شجرة الزيتون ليست مجرد محصول زراعي، بل رمز للثبات والصمود، وتراث متجذر في التاريخ اللبناني، ويجب العمل على تطويره لضمان مستقبل مستدام للقطاع وللمزارعين.