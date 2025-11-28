لبنان | افتتاح "درب أرز الملك تشارلز الثالث" في محمية الشوف لتعزيز التشجير والسياحة البيئية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ 6 دقائق

أعلنت سفارة المملكة المتحدة في لبنان عن افتتاح السفير البريطاني هايمش كاول ووزيرة البيئة تمارا الزين لـ”درب أرز الملك تشارلز الثالث” في محمية الشوف للمحيط الحيوي، بحضور السيدة نورا جنبلاط، ورؤساء بلديات ومخاتير، ورئيس لجنة المحمية فيصل أبو عز الدين، وفريق عمل المحمية.

ويضم الدرب 96 شجرة أرز مزروعة تكريماً لتتويج الملك تشارلز الثالث في أيار 2023، ويعكس التزام المملكة المتحدة بدعم قدرة لبنان على الصمود البيئي. يمتد الدرب على ارتفاع بين 1300 و1800 متر فوق سطح البحر، ويرتبط بدرب الجبل اللبناني الشهير، ما يتيح تجربة غنية بالتنوع البيولوجي والارتباط بالتراث الطبيعي اللبناني.

وقد تم تمويل المشروع عبر صندوق الدبلوماسية المناخية البريطاني، الذي يدعم القيادة العالمية في العمل المناخي ويساعد الدول الشريكة على اعتماد حلول للطاقة المستدامة، ويكمل إرث “درب أرز الملكة إليزابيث الثانية” الذي أُنشئ عام 2016.

وأكد السفير كاول أن الدرب يمثل رمزًا للصداقة الدائمة بين لبنان والمملكة المتحدة ويعكس التزام الجانبين بالعمل المناخي وحماية التنوع البيولوجي. بدورها، شددت وزيرة البيئة على أهمية المبادرة في تعزيز إعادة التشجير والمرونة المناخية، مؤكدة أن شجرة الأرز رمز للأمل والصمود.

وأشار رئيس لجنة المحمية فيصل أبو عز الدين إلى أن الدرب الجديد يعزز التراث الطبيعي للمحمية ويكمل مسارات قائمة تحتفي بجمال وتنوع البيئة اللبنانية، بالتعاون مع المجتمعات المحلية.