مشاد تطلق حملة لدعم النساء المتأثّرات بالحرب في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

دشّنت منظمة مشاد حملة موسعة في محلية الدبّة لدعم النساء المتأثّرات اللواتي تعرضن لانتهاكات على يد مليشيات الدعم السريع في عدد من ولايات السودان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ووزعت المنظمة 2,800 حقيبة صحية داخل المعسكرات والمجتمعات المتأثرة لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز صحة النساء كما قدمت دعماً مالياً مباشراً بقيمة 100 ألف جنيه لكل سيدة، ليصل إجمالي المستفيدات إلى 3,100 امرأة في ولايات كردفان، دارفور، النيل الأبيض، الجزيرة، القضارف، والولاية الشمالية – الدبة.

وشهد فعاليات التدشين مدير مكتب السودان، الأستاذ مصطفى عباس عبدالله، الذي أوضح أن الحملة تأتي ضمن جهود المنظمة لتمكين النساء وحمايتهن في ظل ظروف النزوح القسري، ودعمهن بعد ما تعرضن له من اعتداءات وانتهاكات كما استمع إلى شهادات بعض الناجيات للتعرف على أبرز التحديات والمخاطر التي واجهنها، والاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالنسبة لهن.

وأكد الأستاذ مصطفى خلال اللقاء أنّ مشاد تعمل بجد على نقل أصوات النساء المتأثّرات إلى المجتمع الدولي، للمطالبة بمحاسبة مليشيات الدعم السريع ووقف الانتهاكات المستمرة بحق النساء في السودان.

كما أعربت المنظمة عن شكرها وتقديرها للولاية الشمالية على دورها في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مما أسهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر وضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة منظمة وفعّالة.