صربيا: تأهب مصفاة نفط للإنتاج وسط توقعات بالإعفاء من عقوبات أمريكية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش، اليوم الجمعة “إن مصفاة نفط شركة إن.آي.إس الصربية المملوكة لروسيا والخاضعة للعقوبات الأمريكية ستواصل العمل بما يسمى وضع التعطل حتى الثاني من ديسمبر كانون الأول، إذ تتوقع البلاد إعفاء من العقوبات”.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الشركة في أكتوبر تشرين الأول في إطار عقوبات أوسع نطاقا على قطاع الطاقة الروسي، وذلك بعد سلسلة من الإعفاءات منذ يناير كانون الثاني.

وقالت إن.آي.إس يوم الثلاثاء إنه بسبب نقص النفط الخام من خط أنابيب ياناف الكرواتي، ستتحول مصفاتها، وهي الوحيدة في البلاد، إلى ما يسمى بوضع التأهب الذي يسمح لها بإعادة التشغيل بشكل أسرع بمجرد توفر الواردات.

وقالت ديدوفيتش هاندانوفيتش إن المصفاة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية سنويا 4.8 مليون طن، سيعاد تشغيلها بمجرد حصولها على إعفاء من الولايات المتحدة من العقوبات. وطلبت المصفاة إعفاء في 19 نوفمبر تشرين الثاني طوال مدة المفاوضات الخاصة ببيع الحصة الروسية في إن.آي.إس.

وقالت الوزيرة في بلجراد بعد اجتماعها بممثلي تجار التجزئة للوقود “إذا كان الرد (من الولايات المتحدة) إيجابيا، فستكون (المصفاة) قادرة على إنتاج الكميات الأولى من الديزل… بحلول 15 ديسمبر”.