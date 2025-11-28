الكرملين: فضيحة الفساد المتفشي في أوكرانيا تُقوّض النظام السياسي للبلاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ 44 ثانية

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2025 7:49 مساءً

أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن فضيحة الفساد المتفشي في أوكرانيا تُقوّض النظام السياسي للبلاد، وتنذر بعواقب سلبية على المدى الطويل.

وقال بيسكوف في حديث مع الصحافي الروسي، بافيل زاروبين: “تتفاقم الفضيحة السياسية في أوكرانيا، في الواقع، إنها تهزّ النظام السياسي للبلاد حالياً”.

وأضاف بيسكوف متسائلاً “ما هي العواقب؟ من الواضح أنها سلبية جداً، لكنني لا أعتقد أن أحداً يستطيع التنبؤ بدقة بما ستكون عليه هذه العواقب في الوقت الحالي”، مؤكداً أن “الوضع خطير جداً بالنسبة لأوكرانيا”.

ورداً عما إذا كانت فضيحة الفساد في أوكرانيا قد تؤدي إلى عدم وجود جهةٍ للتفاوض مع الأميركيين هناك، قال بيسكوف: “سنرى كيف يتطور الوضع، من الصعب التنبؤ بأي شيءٍ في الوقت الحالي، لكن الفضيحة قد تُعقّد هذه العملية”، ووصف الفضيحة نفسها بالـ “كبيرة جداً”.

تجدر الإشارة إلى أن عملية “ميداس”، التي أطلقتها أجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية، والتي تستهدف بالأساس رجل الأعمال تيمور مينديتش، المعروف بـ”محفظة” زيلينسكي، وصلت إلى أعلى مستويات السلطة.

ووُجهت اتهامات إلى وزيري العدل والطاقة السابقين، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء، كما أُجريت اليوم عمليات تفتيش في منزل أندريه يرماك، الساعد الأيمن لزيلينسكي، رئيس المكتب الرئاسي.