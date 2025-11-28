لبنان | وفد نقابي يزور نقابة المحامين في الشمال لمتابعة حقوق العمال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

زار وفد نقابي موسع برئاسة رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي، النقيب شادي السيد، نقابة المحامين للتهنئة بالنقيب مروان ضاهر، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا قانونية ومطالب العمال.

وأكد النقيب السيد أن الزيارة تناولت مطالب العمال وسبل استعادة حقوقهم، خصوصاً الموظفين الذين برأهم القضاء اللبناني في منشآت نفط طرابلس، واستعادة التقديمات من الضمان منذ تاريخ فقدان العمل. كما شدد على ضرورة متابعة القضايا العالقة للعمال في القطاعين العام والخاص، بما يشمل سائقي السيارات العمومية وموزعي الغاز في طرابلس، لضمان حماية لقمة عيشهم.

وتطرق النقاش أيضاً إلى موضوع الطرد التعسفي في بعض الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة، مؤكداً على الالتزام بالقوانين المرعية وتلافي الممارسات التعسفية. كما أعرب الوفد عن شكرهم للنقابة على دعمها في قضايا عمال شركة كهرباء قاديشا لدى المؤسسات الدولية، مع التأكيد على متابعة الملف حتى تحقيق النتائج المرجوة.

واختتم اللقاء بتأكيد النقيب ضاهر على أهمية عقد لقاءات متتالية لمتابعة مختلف الملفات العمالية والعمل على حلها وفق الأطر القانونية.