توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 24 آب إلى الجمعة 30 آب 2024

مهنياً: تتحداك بداية هذا الشهر الشمسي التي تحمل خلافات توتر ومزاجية مع انتقال الشمس الى العذراء الى مواجهة مع برجك لتشكل مربعا فلكيا مع المريخ والمشتري في برجك التي تحمل استحقاقات من نوع من ظرف مهم في حياتك تاثيرات هي عبارة عن فترة زمنية تحمل نوع من اهتمام شخصي او انشغال بمسائل عائلية

عاطفياً: تحسم امورك العاطفية ابتداء من هذا الاسبوع مع انتقال الزهرة الى برج الميزان الصديق وقد تكون على موعد مع الحب او بداية لقصة حب اذا كنت عازبا تتعزز العلاقة مع الجنس الاخر وقد يلفت انتباهك شخص غريب من غير مدينتك للمتزوج من الجوزاء قد يحلو لك القيام برحلة مع الحبيب او السفر لخوض تجارب حياتية جديدة