"البديوي" يدين الهجومين الإرهابيين بكرمان جنوبي إيران

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 10:00 صباحاً

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة كرمان جنوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات جراء هذه الهجمات. وأكد الأمين العام أن موقف مجلس التعاون ثابت ورافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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