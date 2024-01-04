البرلمان العربي: غزة أرض فلسطينية.. ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 11:08 صباحاً

أعلن البرلمان العربي عن رفضه وإدانته جملةً وتفصيلاً لأية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وقال البرلمان العربي في بيان له اليوم: "إنه لا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى، وأن غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضًا فلسطينية وجزءاً من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة". وشدد على أن التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات، هي تصريحات همجية تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة، وتمثل إمعانًا سافرًا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي لممارسة ضغوط دولية حقيقية للتصدي لمخططات التهجير القسري ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وحصوله على احتياجاته الإنسانية الأساسية، وفك الحصار الذي تقوم به قوات الاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاهها ومحاسبة قياداتها المتطرفة كمجرمي حرب.

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