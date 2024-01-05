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نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء

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شكرا لقرائتكم نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يشهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 جلسة حوارية بشأن خدمات الجوازات لضيوف الرحمن، يتحدث فيها اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع نائب مدير عام الجوازات.

خدمات الجوازات

وتقام الجلسة يوم الأربعاء المقبل 10 يناير من الساعة الثانية والربع إلى الثانية والنصف مساء، وتأتي الجلسة الحوارية بعنوان “خدمات الجوازات لضيوف الرحمن في الحج “.

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ويمكن التسجيل وحضور المؤتمر، من خلال الرابط التالي: هنا.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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