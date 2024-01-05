تراند اليوم : "اكشتوا واحتاطوا".. الحصيني يكشف حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة منتصف العام

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة منتصف العام.

إجازة الربيع

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": طقس السعودية خلال إجازة الطلاب "منتصف العام الدراسي" 1445هـ " إجازة الربيع " حسب النماذج العددية للطقس متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم مناطق المملكة.

الطلاب والطالبات

وأضاف: يتراوح هذا الانخفاض ما بين خمس إلى سبع درجات مئوية عن الأيام الماضية ويوافق ذلك إجازة منتصف الفصل للطلاب والطالبات.

أجواء صافية

وأكمل: عموماً متوقع جواء جيدة معتدلة نهاراً، باردة ليلاً وأجواء صافية عدا أول الإجازة فيه فرصة أمطار على أجزاء متفرقة من الغربية والجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء متفرقة من وسط المملكة.

اكشتوا واحتاطوا

وتابع: اكشتوا الربيع رائع خاصة الغربية والشمالية وشمالي الوسطى والشرقية والدهناء والصمان فوق الوصف خاصة شمالها واحتاطوا ملابس شتوية متوسطة الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية لكن خارج المدن ملابس شتوية ثقيلة في الشمالية والوسطى وشرق الغربية وغرب وشمال الشرقية وضرورة وجود خيمة أو بيت شعر أو غرف في حالة البقاء ليلاً، مضيفا: الغربية شتوية خفيفة خارج المدن ليلاً وتحتاجون ظلال نهاراً.