شكرا لقرائتكم خبر عن حيرت العالم.. اكتشاف مكان طائرة ماليزية بعد اختفائها 10 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعرب خبراء في مجال البحث والانقاذ عن اعتقادهم ان العثور على طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH370 التي اختفت في الأجواء قبل عشر سنوات بات قريبا ويمكن أن يتحقق في غضون أيام، مما يضع نهاية لما يعتبر الآن أحد أكثر ألغاز الطيران التي حيرت العالم على الإطلاق، وفقًا للخبراء.

ففي 8 مارس 2014، اختفت طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الماليزية أثناء رحلة من كوالالمبور إلى بكين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، بدا كل شيء طبيعيًا تمامًا خلال أول 40 دقيقة من الرحلة MH370، التي كان يقودها الطيار الكبير زهاري أحمد شاه، والضابط الأول فريق حميد.



وأضافت الصحيفة أنه بعد ثوانٍ فقط من عبورها المجال الجوي الفيتنامي، اختفت الطائرة MH370 تمامًا عن شاشات الرادار، وفشلت جميع المحاولات اللاحقة للاتصال بها.

وبدأت جهود بحث واسعة النطاق، امتدت من المحيط الهندي قبالة الساحل الغربي لأستراليا إلى آسيا الوسطى، لكن لم يتم العثور على أي أثر للطائرة بوينج 777، أو الركاب الـ 227 وطاقمها المكون من 12 فردًا الذين اختفوا معها.

وأوضحت الصحيفة ان خبير الطيران جان لوك مارشان والطيار باتريك بليلي تلقيا دعوة في سبتمبر لإجراء بحث جديد، وخلال حديث أمام الجمعية الملكية للطيران في لندن، قال مارشان إنه يمكن العثور على الطائرة خلال 10 أيام.