بمناسبة إجازة منتصف الفصل الدراسي.. 19 متنزهًا وحديقة بعرعر تستقبل الزوار والأهالي

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محمد بن مسعود - الدمام - تستقبل 19 حديقة ومتنزه بمدينة عرعر، الأهالي والزوار لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث بلغ إجمالي مساحاتها قرابة مليونين وأربعمائة ألف متر مربع، إضافة إلى وجود 5 مضامير مشاة بعدد من المواقع الحيوية الأخرى، حيث يستمتع العديد من أفراد المجتمع بممارسة رياضة المشي والجري من خلالها.

وتحتوي حدائق ومتنزهات عرعر على العديد من ألعاب الأطفال، والمسطحات الخضراء للعوائل، إضافةً للمرافق الخدمية والكوفيات والجلسات المتنقلة.

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