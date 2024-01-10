"صحة الرياض": يحق مراجعة المؤسسات الصحية الخاصة مجانًا خلال 14 يومًا من الكشف الأوليّ

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحة الرياض عن حقوق المراجع في مراجعة المؤسسات الصحية الخاصة بعد الكشف الأوليّ.

وأوضحت "الصحة" في إنفوجراف نشرته اليوم، أنه وفقًا للمادة 3/7 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، يحقّ للمراجع المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال 14 يومًا من تاريخ الكشف الأوليّ.

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