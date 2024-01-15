انت الان تتابع في مواجهة الشرطة والهراوات.. شاهد.. مسلمون يمنعون رجلًا هولنديًّا من حرق المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 7:26 صباحاً

ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي منذ السبت، مقطع فيديو لاشتباك بين الشرطة ومحتجين على إقدام ناشط من حركة الأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب "بيغيدا"، على حرق نسخة من المصحف؛ وفقًا لمتداولي الفيديو. وحسب موقع "الحرة"، يبدو من مقطع الفيديو أن بعض المحتجين يهاجمون الناشط في محاولة لمنعه من إيقاد النار في نسخة من المصحف بمساعدة شخص آخر. ويتمكن بعضهم من الوصول إلى الرجل وضربه، قبل أن يحتمي بعناصر الشرطة الذي اعتقلوا عددًا من المحتجين بعد ضربهم بالهراوات. ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن عمدة أرنهيم -حيث جرى الحادث- وهو من أصل مغربي، قال إن حرق الكتب المقدسة ليس محظورًا في هولندا. وأشار مركوش إلى أنه على الرغم من أن مثل هذا الفعل قد يكون مفهومًا في التأثير على الناس؛ إلا أن اللجوء إلى العنف أمر غير مقبول؛ وفقًا للصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن الناشط المذكور هو زعيم حركة بيغيدا إدوين ويغنسفيلد.

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