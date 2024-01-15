تراند اليوم : شاهد.. مقيمة مصرية تروي قصة تعدي شاب على والدها وإصابته بكسر في حوضه وكيف تعاملت الشرطة مع الحادث!

صحيفة الخليج 365: روت مقيمة مصرية قصة تعدي شاب مصري على والدها بالضرب في الرياض بسبب خلاف حول ركن السيارة بجوار الفيلا.

وقالت الفتاة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الشاب ركن سيارته بجانب فيلتهم فطلب منه والدها بأن يحرك السيارة لقدوم ابنته فرفض.

وأضافت الفتاة بأن والدها هدد الشاب بطلب الشرطة وعندما استدار هجم عليه الشاب وظل يضربه بعنف ويركله بقدمه وهو ساقط على الأرض حتى تسبب في كسر حوضه لقطع صغيرة.

وأوضحت أنه عند قدومها وجدت والدها ملقى على الأرض وشبه فاقد للوعي ولو لمسه أحد يظل يصرخ من شدة الألم فطلبت الإسعاف والشرطة.

وبينت أن الشرطة ظلت تتواصل معهم وتسأل عن مكانهم وتهتم لأمرهم وتتنقل من مكان لآخر حتى وصلت لهم وأجرت تحقيقا وسألت والدها المصاب عما حدث وعقبت: الحمد لله إننا متواجدين في السعودية.

وأكدت أن ما فعلته الشرطة منتهى الاهتمام وقامت بتفريغ الكاميرات والبحث الجنائي تدخل واعتبر ذلك ضربا يؤدي للوفاة.

وأخبرت الشرطة بأن من تعدى على والدها مصري، وكان يركب سيارة لكزس سوداء، مشيرة إلى أن الشرطة عرفته لكن لم يتم القبض عليه بعد، قائلة: بحمد ربي إنني في السعودية.