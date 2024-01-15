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إطلاق منصة أثر الإلكترونية لحوكمة إجراءات التبرع بالأعضاء في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء منصة أثر الإلكترونية, التي تعد قاعدة بيانات موحدة لحوكمة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء بالمملكة، حيث يتم من خلالها رقمنة إجراءات التبرع وسلسلة إمداد الأعضاء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي المحتمل، وحساب مؤشرات الأداء لرحلة التبرع وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية ومرونة الربط الالكتروني، والتكامل مع أنظمة المعلوماتية الصحية.

أهمية منصة أثر

وأوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال بن تركي القوفي، بأن هذه المنصة تأتي ضمن الجهود الحثيثة للمركز لإدارة وتحسين عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة.
ويسعى المركز من خلال إطلاق هذه المنصة لتطبيقها في كافة المنشآت الصحية الممارسة لزراعة الأعضاء إلى الإسهام في رفع أعداد المتبرعين وزارعي الأعضاء وإنهاء معاناة أكبر عددٍ ممكن من مرضى الفشل العضوي، والاستفادة القصوى من كل حالة تبرع، وتحسين جودة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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