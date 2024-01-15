تراند اليوم : أول تعليق من الداخلية المصرية بشأن المقطع المتداول لمصري يحاول التحرش بسائح كوري داخل ضريح إسلامي

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الداخلية المصرية، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سائح "كورى الجنسية" لمحاولة تحرش.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا الفيديو المتداول عبر صفحات الإخوان لأحد الأشخاص أثناء محاولته التحرش بسائح في منطقة مقابر أثرية، قديم وسبق تداوله عام 2022.

وأضافت أنه خلال شهر أبريل عام 2022 تقدم الكوري المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباي.

وتابعت أنه تم ضبط مرتكب الواقعة في حينه "مزدوج الجنسية"، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وهو متواجد حاليا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للحكم.