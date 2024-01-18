شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية بيحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيريه النمساوي والنيجيري والان نبدء بالتفاصيل

وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري د. عادل مرداد، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.كما التقى وزير الخارجية اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري د. عادل مرداد، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.