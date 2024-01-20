السعودية | «الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة.. والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ32 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.