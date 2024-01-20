السعودية | «الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة.. والسودة الأدنى

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة.. والسودة الأدنى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ32 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 32، جازان والقنفذة 29، جدة 30 ،درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة 26، الرياض 22، وادي الدواسر 24، الباحة 18، السودة 12 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 4، الرياض وأبها والباحة 9، المدينة المنورة 15، مكة المكرمة 20، جدة 21 درجة مئوية.