السعودية | وزارة الطاقة تطرح مشروع لائحة تخصيص الطاقة لاستطلاع رأي العموم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

طرحت وزارة الطاقة، عبر منصة استطلاع، مشروع لائحة تخصيص الطاقة، لأخذ مرئيات العموم في موعد أقصاه 5 فبراير 2024.

حيث تهدف اللائحة إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام إمدادات الطاقة؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.