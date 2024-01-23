السعودية | مسؤولون قيرغيزيون يشيدون بالجهود الإنسانية للمملكة ويثمّنون الدور الفاعل للندوة العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشاد ممثل البرلمان القيرغيزي آيبك آيداروف، ومحافظ جلال آباد عبد الستار إرنيسوف، ونائب وزير الصحة تولقونبيك مراتوف، بالجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية من خلال ما تقدمه “الندوة العالمية للشباب الإسلامي” في قيرغيزيا وحضورها الشبابي الفاعل ببرامجها المجتمعية الهادفة والمفيدة.

جاء ذلك في حفل افتتاح مركز “مودة” التنموي الذي دشّنه مكتب الندوة العالمية بمحافظة جلال آباد القيرغيزية في منطقة تشكو دوبوا- سوزاق- التي تبعد عن العاصمة بيشكيك (643) كم.

وأوضح مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا الدكتور محمد ماضي، أن المركز يضم مدرسةً ومسجدًا ومستوصفًا طبيًا ووقفًا خيريًا وبئرًا ارتوازيًا ويخدم أكثر من (3600) أسرة من سكان المنطقة.

من جانبهم أعرب الأهالي عن سعادتهم الغامرة بهذا المركز الشامل الذي يوفر لهم الخدمات الحياتية المتنوعة، سائلين الله تعالى أن يديم الأمن والرخاء على المملكة العربية السعودية وأن يحفظ استقرارها في ظل قيادتها التي لا تدخر وسعًا في دعم العمل الخيري والإنساني في كل مكان.